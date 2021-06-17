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港聞二

參與初選借議辦簽聲明 逾百區議員恐DQ

【明報專訊】《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》5月刊憲生效，但區議員宣誓安排遲遲未公布。有報章昨引述消息稱，曾參與「民主派35+初選」、借出區議員辦事處作初選票站和簽署「墨落無悔堅定抗爭」聲明書的區議員料會被DQ（取消資格）。本報接獲消息稱，以上行為因觸犯條例的「負面清單」故落入DQ範圍。民政事務局長徐英偉昨早出席立法會會議後稱，宣誓安排未有新消息公布，至於會否按「負面清單」處理區議員宣誓，他稱任何政策局也會依照法例處理。

多名參加民主派初選的人已被指違反《港區國安法》還押；初選期間有大批區議員借出議員辦事處作票站；15名「抗爭派」初選勝出者、公民黨、新民主同盟等都曾簽署若民主派議席過半會否決《預算案》的「墨落無悔」聲明。若以上述行為計算，18區區議會主席中，不計出缺的葵青區，至少12區會主席可能不符宣誓要求；公民黨和新民主同盟區議員更會全軍覆沒。

12區主席或不符要求 兩黨全滅

被問到若大批區議員被取消資格，會否安排補選，徐英偉昨稱要交由政制及內地事務局決定。消息稱，如區議員行為牽涉觸犯負面清單，會根據法例處理，不會考慮政治影響。

公職人員宣誓條例中的「負面清單」行為包括：作出危害國家安全的行為或活動；宣揚或支持「港獨」主張，尋求外國政府或組織干預香港特區的事務；作出損害或傾向損害《基本法》中以行政長官為主導的政治體制秩序等。

民建聯立法會議員周浩鼎估計，有過百名區議員不符合宣誓要求而被DQ。他表示，參加非法初選及為非法初選提供場地支援等舉措，難令人信服為真心擁護基本法、效忠特區，政府不能姑息養奸。該黨梁志祥認為，若有區議員被DQ，政府亦沒迫切要補選，分區委員會可擔當過渡的諮詢角色。

羅健熙：做好自己工作 DQ非參選考慮因素

民主黨主席羅健熙稱，不想再捕風捉影，民主黨區議員無論如何都會做好自己的工作。對於該黨會否參加未來的選舉，他稱「唔會話DQ好多人就唔參選，DQ得少就參選」，這並非考慮因素，民主黨會衡量自己想擔當的角色，作為決定是否參選的最終指標。

「天水連線」成員、元朗區議員林進曾簽署「墨落無悔」聲明，他昨稱「宣誓在即，DQ是必然」，並正式解僱所有議辦職員。

相關字詞﹕徐英偉 民政事務局 墨落無悔 民主派初選 民建聯 民主黨 羅健熙 區議員宣誓

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