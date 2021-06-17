倉務員認藏汽油彈管有武器 邵家臻求情 讚積極推囚權

辯方：還押時進修監獄學

辯方求情時透露，認罪的被告吳偉豪（40歲）自小缺乏家庭照顧，18歲時因性取向問題與家人斷絕來往。辯方稱，他還押期間積極進修監獄學，最近更獲一個倫敦囚犯藝術展覽會展示其獄中書信，引起他人關注獄政。被告曾做社福工作，包括輔導被判感化令的青少年；辯方又讀出邵家臻的求情信，讚揚被告積極推動囚權，還押期間每當看到有囚友遇問題，便會寫信到邵的辦事處求助。

控方案情提及，被告2019年11月2日在元朗橫洲福喜停車場外遭警員截停，在他背囊搜出4枚汽油彈、黑色頭盔、防毒面罩、護目鏡、一件黑色「Top Gear」戰術背心、一件印有「香港人加油」的黑色T恤等。

警方之後押被告到其工作的元朗貨倉，搜出5個載有共100公升汽油的膠桶、兩個含汽油的玻璃樽、兩個卡式石油氣罐及兩個漏斗等物品。

收電話着帶汽油彈 警埋伏拘捕

警方拘捕被告後，在其電話中發現他在倉庫測試汽油彈的片段，以及在Telegram群組與他人討論如何製汽油彈及增強威力，提及可投擲到輕鐵站等建築物，又曾發信息稱「啱啱搞掂十支」。

法官郭啟安問，為何被告案發當天會攜帶小量汽油彈外出，辯方回應稱被告當日收到一通來自某人的電話，為免被人跟蹤，着被告帶汽油彈外出到倉庫附近展示，最終卻不見任何人，返回住所時便遭拘捕。

【案件編號：DCCC 94/20】

（反修例風暴）