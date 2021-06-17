密斗貨車西九走廊自炒 涉酒駕司機曾自稱乘客

22歲姓鄭男子，頭部受傷清醒，由接報到場救護員初步檢查及治理後，拒絕送院。鄭未能通過警方酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕，被帶署扣留調查。事發昨凌晨3時許，一輛密斗貨車沿西九龍走廊往美孚方向行駛，至近大角嘴港灣豪庭對開彎位時失控自炒，貨車向左翻側，再滑行約50米始停下。消防接報到場，從貨車車廂救出一名上身赤裸的光頭男子，他頭部受傷清醒。

訛稱司機已離現場 消防橋底搜索無果

現場消息稱，被救出男子聲稱為乘客，並指司機已離開現場。因傷者指車輛在意外發生時有另一人在車廂，消防及後於附近一帶路面及天橋底花槽搜索，證實沒有人被拋出車外或受傷被困。警員到場初步查問時，發現被救出男子支吾以對，未能清楚講出意外後離開現場的司機姓名及聯絡方法。警方其後再三盤問下男子始承認為司機。警員即場為男子做酒精呼氣測試，揭發他涉嫌酒後駕駛。涉事密斗貨車車頭損毁，擋風玻璃爆裂。據了解，車輛為一間物流公司所有，主要派貨到便利店。一名物流公司男職員接獲通知後到場協助警方了解事件。