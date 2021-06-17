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2010年大亞灣泄核 港府曾稱研通報輕微事件

【明報專訊】台山核電站反應堆燃料棒破損，事件如2010年大亞灣核電站一支燃料棒泄漏輻射翻版，兩宗事件均未達核事件級別，按現有機制毋須通報，兩事件均因外媒報道曝光。廣東大亞灣核電站、嶺澳核電站核安全諮詢委員會委員梁榮武認為，「一間咁大嘅核電廠，唔會完全無問題，只要不涉核安全，唔應該亦無必要事無大小都通報」。公共專業聯盟政策召集人、工程師黎廣德認為，燃料棒破損存在隱憂，政府既然於2010年表明會研究通報較輕微事件，應認真與內地研究什麼情况下通報本港。

梁榮武：不涉核安全 不應事無大小都通報黎廣德：破損存隱憂 應研究什麼情况通報

翻查資料，2010年大亞灣燃料棒破損，最初經「自由亞洲電台」報道，時任核安全諮詢委員會主席何鍾泰隨後向傳媒表示，廠方主動向委員會匯報泄漏，指大亞灣2號反應堆一回路有一支燃料棒出現小洞，令反應堆冷卻水輻射量和放射氣體均上升。

事件曝光後，大亞灣股東之一的中華電力強調事件不列入國際核事件評級之內，不屬需要通報事項，因此不存在隱瞞。港府當時表示會因應公眾訴求，研究日後公布核電站較輕微事故。

日前被揭5支燃料棒包殼破損的台山核電站，事件經美國有線電視新聞網絡（CNN）報道曝光，但披露資料不多。兩日後，昨日國家核安全局證實核電站燃料棒包殼破損，但未有向環境泄漏。港府連日回應強調兩地設有恒常機制，保安局長李家超昨表示如涉及需要通報，會按標準去通報。

香港核學會主席陸炳林稱，核電廠設計會考慮運作時可接受的燃料棒破損數量，若未超出上限不會被視為事件，未向外界公布可以理解。

不過，公共專業聯盟政策召集人、工程師黎廣德表示，核電站內發生大大小小事件，部分未必構成場外風險，但如燃料棒破損，對核電站營運存在一定隱憂，政府既然於2010年表明會研究通報較輕微事件，應認真與內地研究什麼情况下向本港通報。黎廣德稱，國家核安全局指台山核電站安全運行，但關鍵是若不徹查燃料棒為何有瑕疵，根本不知是否存在系統或結構問題，「𠵱家只係假設小量燃料棒有問題，可能是隨機，但會否是核電站設計有問題，令燃料棒破損？」認為不應掉以輕心，亦希望內地增加透明度，以釋公眾疑慮。

相關字詞﹕國家核安全局 台山核電站

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