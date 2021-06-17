核安局：台山5燃料棒破損 認提升惰氣限值 港專家促持續監察

保安局：通報機制安全合適行之有效

事涉燃料棒破損及放射性氣體積聚，保安局日前指核電站狀况沒觸及粵港相關通報機制。本報翻查資料，2010年大亞灣曾發生包圍燃料棒的鋯合金管破損造成泄漏，電廠股東之一中華電力和港府當時均強調不屬核事件，亦毋須通報。時任保安局副局長黎棟國稱會因應市民訴求，研究日後公布核電站較輕微事故（見另稿）。保安局昨晚回覆，現時通報機制已採國際核事件分級制度，除適用於大亞灣核電站，亦涵蓋廣東省內所有運作中核電站發生的任何0級或以上事件，安排安全合適並行之有效。

保安局長李家超昨出席立法會會議後回應事件，被問內地有否調整核安全標準水平，李家超稱廣東省核應急委員會辦公室有一系列標準確保核營運符合安全標準、符合國際做法，如需通報會按標準通報。李家超又稱，港府得到的資料顯示台山核電站安全運作，今年至今只有兩次0級事件，但無進一步交代該兩宗事件是否與燃料棒破損有關係。

核安局昨首認放射水平增 稱與泄漏是兩回事

美國有線電視新聞網絡（CNN）周一（14日）報道，稱台山核電站法國合作伙伴法馬通公司（Framatome）今年5月底曾知會美國能源部，稱台山核站疑氣體泄漏，「可能面臨核泄漏威脅」。內地生態環境部轄下國家核安全局昨透過官方微信公眾號發文，以問答方式交代事件，首次承認台山核電站放射性水平增加與燃料棒破損有關，但無提及何時發現問題及放射性氣體濃度。核安局說台山核電站1號機組運行過程中監測到反應堆一回路冷卻劑放射性量上升，但仍在核電廠運行技術規格書規定的允許穩定運行範圍內，強調核電站運行安全。

國家核安全局解釋，核電站燃料棒破損是因燃料製造、運輸、裝載等不可控因素影響，核電機組運行過程出現小量燃料棒破損難以避免，屬常見現象，世界許多核電廠發生過燃料棒破壞並繼續運行案例，又強調放射性水平增加與泄漏屬兩回事，目前核電站周圍輻射監察結果顯示水平未見異常。

對於周一CNN報道稱為避免停堆，國家核安全局批准提高台山核電站外輻射檢測的可受限值，國家核安全局指報道不屬實，稱核安局批准的是反應堆冷卻劑惰性氣體放射性比活度的相關限值，該限值用於運行管理，與廠外輻射檢測無關，指「CNN報道中概念是錯誤的」。核安局又表示會嚴密監控台山核電站1號機組一迴路的放射性水平，加強現場監督和環境監測工作，確保1號機組運作安全。

港專家料仍未更換燃料棒

香港核學會主席陸炳林表示，外國核電廠亦時有發生小量燃料棒破損，認為只要持續監察，確保該批燃料棒破損程度沒有惡化，毋須緊急停機。他又表示，台山核電站於周日（13日）發稿稱，「1號機組已進入第二個燃料循環」，相信仍未更換新燃料棒。他說核電廠一般每隔18個月就要停堆大修，到時就有機會更換有問題燃料棒。