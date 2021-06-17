去年底確診者澳門驗出病毒 醫生料復陽

至於在本地感染英國變種病毒的三母女，感染源頭仍未明，衛生防護中心前日公布發現其家中雪櫃的泰國進口急凍鱷魚排骨的包裝樣本驗出新冠病毒。食安中心昨日表示，已從急凍鱷魚排骨的食品商倉庫及零售店共抽取103個相關鱷魚產品的樣本檢測，包括41個食物及62個包裝樣本，所有樣本呈陰性，食安中心認為在家居檢取的陽性包裝樣本，於確診者家中污染的機率較高，已通知有關食品商可恢復售賣有關產品。「樓上」昨晚公布，因所有樣本驗出陰性，已恢復銷售相關產品。

逾百急凍鱷魚產品樣本陰性 料染變種者家中污染

衛生署昨日補充，在三母女的家居取了90個雪櫃食物和包裝樣本，全部結果陰性。

本港昨增一宗確診，另有少於5宗初步確診。昨新增個案涉一名45歲男船員，6月15日乘船抵港後在船上檢測，並一直留在船上，目前已離開香港，其病毒驗出帶N501Y變種病毒株。

衛生防護中心前晚接獲澳門衛生當局通報一宗懷疑復陽個案，涉一名去年12月中公布確診的18歲男病人，他早於同月底已康復出院。他於周日（13日）驗出陰性，同日經港珠澳大橋口岸入境澳門，在當地醫學觀察時於周二被驗出病毒弱陽性和抗體陽性。

華富邨華珍樓居民強檢

至於驗出的病毒基因是否與去年一樣及有否帶變種病毒，衛生防護中心指出，正繼續與澳門衛生當局跟進，包括為樣本做基因排序比對。為審慎起見，他在港的兩名密切接觸者會檢疫，與他同樣住在薄扶林華富邨華珍樓的居民要強制檢測。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，個案較大機率是復陽，驗出的可能是死的殘餘病毒，因部分人身體未必能很快完全清除殘留身體細胞內的病毒。梁續說，由於本港無活躍社區傳播，他屬新近感染可能低，但若未來幾日驗出他帶變種病毒、病毒量上升或現病徵，就需關注會否與近期本港變種病毒群組有關。

（新冠疫情）