疫苗保障基金首賠3申請共45萬 涉面癱嚴重過敏

收74申請 3死亡個案1無打針紀錄

港府昨日公布，為接種新冠疫苗後出現的嚴重異常事件設立的保障基金，截至上周四（10日）共接獲74宗的申請，包括3宗死亡及71宗傷害個案。3宗死亡個案均未有個案獲批保障金，當中兩宗仍在處理，另一宗沒有找到申請個案在政府計劃下的接種新冠疫苗紀錄。

56宗正處理 12宗不獲批

71宗傷害個案中，56宗仍在處理，11宗評為與所接種疫苗無關或不可分類，1宗按嚴重程度評估不獲批，另3宗個案共獲批45萬元保障金，涉及嚴重過敏反應、住院治療及面癱。

已評估個案 暫均不涉永久損害

食衛局指出，到目前為止已完成嚴重程度評估的個案，不論獲批保障金與否，均不涉及長期或永久身體損害。該局稱，如申請個案未達嚴重程度評估框架的門檻、沒有在政府計劃下接種新冠疫苗的紀錄、專家評估事件與疫苗無關等，申請將被拒絕。

另外，截至周日（13日）一周期間，衛生署共接獲149宗接種新冠疫苗的異常事件報告，當中沒有離世前14日曾打針及與打針有潛在關聯的死亡個案。至周日本港共接種了超過293萬劑疫苗，接獲3605宗異常事件，佔接種總劑量的0.12%，21宗涉及離世前14日打針者，當中無個案顯示與接種疫苗有關。

根據醫管局資料，5月17日至6月13日期間，無打針市民的死亡比率為每10萬人有58.1宗，而打針者為每10萬人有2.8宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。

公務員事務局長聶德權昨日在社交網站表示，外展疫苗接種服務昨日到國際投資銀行摩根士丹利辦公樓，為逾200名職員接種新冠疫苗。聶德權表示，摩根士丹利在香港約有3000名員工，在公司推動下超過半數員工已打針。

（新冠疫情）