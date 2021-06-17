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歐盟放寬港人入境 回港仍須檢疫 旅業稱難吸引遊歐 只惠探親商務客

【明報專訊】新冠疫情去年爆發以來，世界多地都採取入境限制。綜合外電報道，歐盟決定將香港正式納入「白名單」，從香港入境歐盟的旅客可獲放寬入境限制，同被納入名單的包括澳門、台灣和美國等地。立法會旅遊界議員姚思榮認為，因旅客返港後仍要檢疫，相信歐盟放寬限制也未必能吸引港人外遊，且為免從當地返港者或將病毒帶入本港社區，料政府不會放寬對歐盟的入境限制。

歐盟「白名單」 美國台灣同列入

疫情爆發以來，歐盟成員國對入境者採取限制，歐盟近日逐步放寬限制，制定了一份白名單，在名單上的國家和地區會被視為低風險，歐盟建議成員國對來自該名單上的國家和地區的旅客，即使是非必要（non-essential）旅客，都放寬入境限制。據歐盟網站，香港和澳門早前已與內地一起被納入名單，但仍有待中國向歐盟實施類似的對等原則（reciprocity）才正式實施。美聯社昨日報道，歐盟於當地時間周三在布魯塞爾開會通過，取消香港和澳門需向歐盟採取對等原則的要求，意味着正式將香港納入白名單。

報道又稱，美國、台灣、北馬其頓、阿爾巴尼亞、塞爾維亞、黎巴嫩等地也被列入白名單。

紐時：不論有否接種同放寬

路透：成員國可自添入境要求

《紐約時報》報道，原則上來自白名單地區的旅客，無論是探親還是旅遊，也不論有否打疫苗，都可獲放寬入境限制。不過，據路透社報道，歐盟成員國仍可自行向來自白名單地區的旅客實施入境要求，例如要求入境者提供病毒檢測陰性證明，甚至要求入境者檢疫等。

現歐盟入境最少酒店檢疫14日

據了解，上述放寬只是歐盟單方面安排，港府至昨日沒放寬來自歐盟入境者的檢疫。根據疫情專題網站，現時從歐盟返港者，按其所逗留國家所屬的風險級別，返港後仍需接受不同日數的檢疫，愛爾蘭現時屬A2組「甚高風險」地區，無論有否打疫苗，從當地返港者都需要出示72小時內的病毒檢測陰性證明，抵港後需要在酒店檢疫21日；而法國、德國、意大利和荷蘭等地屬B組「高風險」地區，返港者除了要有病毒檢測陰性證明，沒打疫苗者抵港後要在酒店檢疫21日，已打疫苗者需在酒店檢疫14日（見表）。

姚思榮認為，歐盟放寬對香港的入境限制是好事，顯示當地認同香港的抗疫成績，但由於旅客返港後仍要檢疫最少14日，估計不會吸引到很多港人到歐洲旅遊，「一般打工仔無可能放咁多日假，真係有時間嘅人都唔想畀多14日檢疫酒店費用」。不過，他相信措施會令部分探親和商務客有誘因出行。

姚思榮又說，歐盟沒要求來自白名單地區的旅客要打疫苗才能入境，相信港府也會擔心旅客在當地染疫、再將病毒帶回本港社區，影響與內地通關，故相信政府不會放寬對歐盟的入境限制。

許樹昌：憂影響通關內地 港難放寬入境限制

中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦認為，政府對外防輸入要很小心，否則會影響和內地通關，相信港府不會隨便放寬對歐盟的入境限制，港人從當地回港仍要提供病毒檢測報告和檢疫。他又說，歐盟疫情未完全受控，相信現時難以像新加坡一樣推出「旅遊氣泡」計劃。

明報記者

（新冠疫情）

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相關字詞﹕通關 旅遊氣泡 歐盟 疫情第四波 新型冠狀病毒

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