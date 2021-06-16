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【Emily】何君堯話同樂會「污糟錢」 林鄭：遺憾議員情緒化

【明報專訊】立法會議員何君堯（圖）上星期批評政府支持明年喺香港舉辦「同樂運動會」，斥責活動「有失體面」，形容活動經濟收益係「污糟錢」。特首林鄭月娥噚日不點名回應，話遺憾有議員表達意見時變得有啲「情緒化」（emotional），強調自己唔容忍分化社會甚至引起仇恨嘅言論。

何反駁：異性相吸係定律

林太噚日喺開行政會議前見記者，話港府明白「同樂運動會」嘅目的係提倡包容同多元（inclusiveness and diversity），佢認為活動目的無問題，當局會按例協助主辦單位租借政府場地。佢話對於部分議員嘅言論感到遺憾，強調作為議員，應該遵守某啲標準。

何君堯下晝反駁林太，話議員需要表達民意，自己唔係情緒化，表達方式源於着緊事情，只要係市民關心嘅事，更加需要講得大聲，唔應該含糊不清。佢話大家應該尊重但唔應該鼓勵同性戀，指「同性相拒，異性相吸」係人類基本定律，雖然性小眾要平權，但唔代表捨本逐末，要求特首講清楚。

平機會主席朱敏健早前話，有議員反應過火離題，指舉辦活動同推動同性婚姻係兩碼子嘅事，但無譴責。Emily噚日再問平機會何君堯早前嘅言論係咪歧視，平機會回覆話任何言論尤其係公開言論，應該以尊重同包容為基礎，避免作出標籤或污名化嘅論述。

相關字詞﹕平等機會委員會 同樂運動會 特首林鄭月娥 何君堯

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