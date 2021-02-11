男子交收泰達幣 遭三賊劫200萬現金

附近尋獲疑接應私家車

昨下午約4時半，一名22歲莫姓男子攜同一個載着200萬現金的袋，駕車前往觀塘成業街7號寧晉中心欲交收泰達幣。他在7樓停車場下車，前往乘電梯到樓上一辦公室交易途中，突然有3名男子出現，其中一人向他雙眼噴灑不明液體，另有人則拖他到後樓梯，搶去其袋後逃去，所有現金被劫。三人到附近登上一輛接應私家車後，往開源道方向逃去。

大廈保安見狀報警。警方在成業街與開源道交界截獲一輛沒有行車證的白色私家車，車上一片凌亂但沒有人，懷疑有人棄車逃去。警方正追查3名年約20至30歲，身高約1.7米，戴口罩的中國籍男子。事主接受敷治後毋須送院，留在現場協助警方調查。案件列作行劫，交觀塘警區重案組調查。

今年1月初，一名37歲男子登上一輛私家車到柴灣山翠苑對開一隱蔽處交收比特幣時遇劫，損失360萬元現金及兩部手機，警方事後拘捕7名埃及及巴基斯坦裔涉案男子。

此外，今年1月中，33歲姓甄女賣家於觀塘創業街36號華基中心售賣約值350萬元的泰達幣，交易時遭4名持刀及棍的男子搶去交易所得現金，匪徒得手後乘客貨車逃去。警方事後拘捕一名印度籍男子及一名本地男子，控以一項串謀搶劫罪。另一男子於3月23日攜385萬元現金，在天后與賣家交易虛擬貨幣比特幣，遭對方騙走所有現金，警方到場拘捕一人，另有一人在逃。