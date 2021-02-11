港聞

港聞二

男子交收泰達幣 遭三賊劫200萬現金

【明報專訊】一名男子昨午攜同一個載着200萬元現金的袋，到觀塘一商廈辦公室欲交收泰達幣，途中在停車場遭3名男子噴灑不明液體，並搶去其袋。警方在附近截獲一輛沒有行車證的懷疑涉案車輛，正追查三名賊人下落。

附近尋獲疑接應私家車

昨下午約4時半，一名22歲莫姓男子攜同一個載着200萬現金的袋，駕車前往觀塘成業街7號寧晉中心欲交收泰達幣。他在7樓停車場下車，前往乘電梯到樓上一辦公室交易途中，突然有3名男子出現，其中一人向他雙眼噴灑不明液體，另有人則拖他到後樓梯，搶去其袋後逃去，所有現金被劫。三人到附近登上一輛接應私家車後，往開源道方向逃去。

大廈保安見狀報警。警方在成業街與開源道交界截獲一輛沒有行車證的白色私家車，車上一片凌亂但沒有人，懷疑有人棄車逃去。警方正追查3名年約20至30歲，身高約1.7米，戴口罩的中國籍男子。事主接受敷治後毋須送院，留在現場協助警方調查。案件列作行劫，交觀塘警區重案組調查。

今年1月初，一名37歲男子登上一輛私家車到柴灣山翠苑對開一隱蔽處交收比特幣時遇劫，損失360萬元現金及兩部手機，警方事後拘捕7名埃及及巴基斯坦裔涉案男子。

此外，今年1月中，33歲姓甄女賣家於觀塘創業街36號華基中心售賣約值350萬元的泰達幣，交易時遭4名持刀及棍的男子搶去交易所得現金，匪徒得手後乘客貨車逃去。警方事後拘捕一名印度籍男子及一名本地男子，控以一項串謀搶劫罪。另一男子於3月23日攜385萬元現金，在天后與賣家交易虛擬貨幣比特幣，遭對方騙走所有現金，警方到場拘捕一人，另有一人在逃。

相關字詞﹕寧晉中心 搶劫 虛擬貨幣

上 / 下一篇新聞

外媒引述法公司 釋惰性氣體「氙」「氪」 保安局：台山核電站沒環境泄漏
外媒引述法公司 釋惰性氣體「氙」「氪」 保安局：台山核電站沒環境泄漏
法馬通部分技術來自美國 使用需申請
法馬通部分技術來自美國 使用需申請
「氙」「氪」核電站常見 「氙-133」半衰期5日
「氙」「氪」核電站常見 「氙-133」半衰期5日
1994年訂大亞灣應變計劃 撤東平洲居民設治療中心
1994年訂大亞灣應變計劃 撤東平洲居民設治療中心
公開張栢芝幼子出世紙 壹週刊認罪 罰款12萬元 記者獲撤控自簽守行為1年
公開張栢芝幼子出世紙 壹週刊認罪 罰款12萬元 記者獲撤控自簽守行為1年
稱案件證查冊受規範 記協：罰則非輕警惕傳媒
稱案件證查冊受規範 記協：罰則非輕警惕傳媒
公務員凍薪 包括特首
公務員凍薪 包括特首
五旬髮型師墮樓亡 前晚疑涉非禮被捕
五旬髮型師墮樓亡 前晚疑涉非禮被捕
消委：個別減醣飯煲煮飯 醣量反升 籲勿指望控血糖 有否違商品說明「需海關跟進」
消委：個別減醣飯煲煮飯 醣量反升 籲勿指望控血糖 有否違商品說明「需海關跟進」
六成貓濕糧驗出水銀 多屬吞拿魚
六成貓濕糧驗出水銀 多屬吞拿魚
首5月收10投訴 宅度假貨不對辦
首5月收10投訴 宅度假貨不對辦
染變種少女家中凍肉包裝驗出病毒 涉事急凍鱷魚排骨回收 許樹昌料患者打噴嚏污染
染變種少女家中凍肉包裝驗出病毒 涉事急凍鱷魚排骨回收 許樹昌料患者打噴嚏污染
13歲女童針後入院 醫局未提原因
13歲女童針後入院 醫局未提原因
打針送樓抽獎 首日逾45萬人登記
打針送樓抽獎 首日逾45萬人登記
康復者憂再染疫打針：新冠可摧毁家庭
康復者憂再染疫打針：新冠可摧毁家庭
首5月毒品案增七成半 宣傳禁毒VR體驗吸冰禍害
首5月毒品案增七成半 宣傳禁毒VR體驗吸冰禍害
市建局未來5年「收成期」 千億重建規劃涉1.8萬伙 大坑西邨2000伙首置戶 料2026年預售
市建局未來5年「收成期」 千億重建規劃涉1.8萬伙 大坑西邨2000伙首置戶 料2026年預售
奧雅納獲批2億合約 研明日大嶼規劃
奧雅納獲批2億合約 研明日大嶼規劃
過路翁遭撞飛不治 的士司機涉危駕被捕
過路翁遭撞飛不治 的士司機涉危駕被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】何君堯話同樂會「污糟錢」 林鄭：遺憾議員情緒化
【Emily】何君堯話同樂會「污糟錢」 林鄭：遺憾議員情緒化
【Emily】荃灣區議員出錢出力派素糉
【Emily】荃灣區議員出錢出力派素糉
【Emily】吳敏兒牆內修讀營養學
【Emily】吳敏兒牆內修讀營養學
【Emily】「賞你遊」再推 包括睇口岸去商場
【Emily】「賞你遊」再推 包括睇口岸去商場
【Emily】民主黨補選 李永達等3人報名
【Emily】民主黨補選 李永達等3人報名
【Emily】新地參與外展打針 聶德權打氣
【Emily】新地參與外展打針 聶德權打氣