奧雅納獲批2億合約 研明日大嶼規劃

土拓署表示，該份顧問合約主要包括為鄰近交椅洲約1000公頃的人工島，進行詳細的規劃及工程研究，以及為連接人工島的道路和鐵路進行技術可行性研究，研究今日起展開，預計於42個月內完成。署方稱，中部水域人工島是特首提出的「明日大嶼願景」下其中一項增加土地供應措施，旨在紓緩本港中長期土地供應嚴重短缺問題，並配合長遠房屋及社會、經濟發展需要。

明日大嶼計劃涉及在交椅洲填海1000公頃興建人工島，料提供約15萬至26萬個住宅單位，七成用作公營房屋，並興建道路和鐵路網絡連接人工島至港島、大嶼山和屯門。

2016年曾捲利益衝突爭議

資料顯示，今次獲批顧問合約的奧雅納，過去亦曾牽涉多宗爭議，包括於2016年被揭發挪用政府限制的數據，用於發展商新世界的橫洲私人發展項目上，牽涉利益衝突，最終奧雅納被政府禁止投標所有顧問合約3個月。2019年港珠澳大橋工程被揭發有逾萬份RISC表格（檢查及測量申請表格）缺失或事隔兩年後補簽，該工程的顧問公司亦是奧雅納。