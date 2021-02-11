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市建局未來5年「收成期」 千億重建規劃涉1.8萬伙 大坑西邨2000伙首置戶 料2026年預售

【明報專訊】市建局未來5年計劃推出多個重建項目，料提供約1.8萬個住宅單位，總成本逾1000億元，包括兩個「首置上車盤」項目。其中由市建局與平民屋宇有限公司合作重建的大坑西新邨項目，當中2000個首置單位料2026年預售樓花。市建局預料，2024年度起或出現財政缺口，屆時計劃在金融市場融資，但毋須尋求政府注資；又稱須視乎財政資源，不要期望市建局每年都會推出首置單位。

市建局已制定新一份未來5年的業務綱領，並獲財政司長批准。市建局主席周松崗（圖）昨與傳媒聚會表示，本年度將進入收成期，新一份業務綱領是歷來規模最龐大，涉多個重建項目，估計未來收購及建築開支將逾1000億元，料提供1.8萬伙，包括「煥然懿居二期」及「大坑西新邨」兩個首置項目。

煥然懿居260伙

爭取2023年推售

其中位於春田街及崇志街的「煥然懿居二期」提供約260個單位。周松崗稱，正與地政總署商討放寬預售樓花期限的限制，爭取2023年中發售，較一般樓花期提前9個月。

至於大坑西新邨項目，市建局行政總監韋志成稱，市建局正詳細規劃設計，料第三季提交城規會審批。他說，由於項目規模大，市建局將預留100億元發展，整個項目將提供約3300個單位，其中約1300伙將由平民屋宇有限公司用作重置現時住戶，涉2幢樓宇；其餘2000伙則建首置單位，涉6幢樓宇。

他稱，該2000伙首置單位料最快2026年推售，2028年落成，參考市建局早前推售「煥然懿居」首置項目經驗，3房、設間隔及梗廚單位較受買家歡迎，料大坑西新邨將提供3房單位，但亦提供開放式單位。平民屋宇有限公司發言人表示，詳情仍在商討，暫未有補充。

對於政府曾要求市建局在重建項目中，提供更多首置或其他資助出售單位，周松崗稱，市建局在財政情況容許下，會承擔首置單位，但因首置單位以低於市價出售，局方回籠資金將少於以市價出售的單位，會拖慢之後收購舊樓及重建的工作，所以要平衡，「不要期望我們每年都有這麼多首置單位推出。」

2024年起料負現金流

擬融資但毋須政府注資

韋志成稱，以市建局財政能力，難以收購後無償交予政府興建公營房屋或居屋。他指，推動重建項目需動用龐大財政資源作收購及興建，局方料於2024年起，將連續7至8年出現負現金流，屆時計劃融資，局方將聘請財務顧問研究具體方案，包括向銀行借貸、發行債劵等，但毋須尋求政府注資。

盛德街公務員樓收購價

靠背壟項目盼參考助收購

公務員合作社重建項目方面，韋志成稱，盛德街項目昨已完成「散社」程序，全部住戶已簽署樓契並取得單位業權，局方8月將提出收購價；至於較大規模的靠背壟道項目，至今仍有9個合作社未散社，住戶反對聲音較大，局方期望8月提出的收購價，可作為靠背壟道住戶參考。但他直言，難以預料是否能完成重建靠背壟道項目。

明報記者

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