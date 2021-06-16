首5月毒品案增七成半 宣傳禁毒VR體驗吸冰禍害

278名涉毒品被捕的青少年中，75人是學生，最年輕僅14歲。毒品調查科署理總警司吳頴詩表示有年輕化趨勢。不論整體或涉青少年毒品案，涉及大麻所佔比例最多。1415宗毒品案中，涉大麻有401宗，佔整體28.3%；其次是冰毒有279宗，佔19.7%。其間被捕青少年有122人涉大麻，比去年同期增約97%。

涉毒年輕化 大麻案佔最多

吳頴詩相信，大麻在毒品案所佔比例最多，是因不少國家將大麻合法化，令青少年誤解大麻並沒壞處，但強調大麻在香港是毒品，受危險藥物條例管制，亦有許多文獻證明大麻對身體有不良影響。她又表示，警方發現毒販會利用社交媒體作販毒媒介與工具，將毒品、特別是大麻資訊、價錢放在社交媒體，令青年更易取得毒品，情况在疫情下更甚。

另外，警方本月推行「禁毒月」，舉辦多項教育及宣傳活動，包括於13日起設禁毒推廣車走訪全港，為期兩周。車上有3至4款仿製毒品氣味讓市民體驗，仿製品與浸大合作，以製香精的有機化合物所造，有工作人員表示，可卡因是阿摩尼亞的氣味，也是俗稱的尿味。

吳表示仿製品可令家長與教師認識相關毒品氣味，有助識別子女、學生有否吸毒；車內亦設VR體驗，讓公眾感受吸食冰毒所致影響，如生冰瘡、產生幻覺以為身上長蟲等。