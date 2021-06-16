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康復者憂再染疫打針：新冠可摧毁家庭

【明報專訊】「如果今次救不回（我），我太太失去丈夫……新冠真的可以催毁完整的家庭。」10年無看過醫生的六旬漢染疫後惡化至昏迷，一度擔心比八旬母先行一步，經歷驅使他打疫苗。另有廚師染疫後失味覺，為免再傳染他人，他也打了針。

65歲的阿德去年12月確診，入院4、5天病情惡化，入深切治療部前八旬母說「媽媽還要你照顧啊」，這叫他痛苦亦鼓勵他支持下去。他昏迷時，醫院曾通知家人做好心理準備，他或有生命危險。插喉叫他「生不如死」，「稍微動一動身，喉嚨到牙齒都很痛」，最終住院約23日才出院。

阿德10多年不曾求醫，染疫後卻「行路腳浮浮又易氣喘」，出院逾一個月才大致復常，「如果今次救不回，我媽媽失去了兒子、太太失去丈夫，兒女失去爸爸，新冠真的可以摧毁完整家庭」，走過鬼門關，他擔心再中招，早於3月已打針。

另一60歲患者Robert去年7月確診，住院約20日十分辛苦，一度肺全花致呼吸困難，接受氧氣治療一周又難開口說話，至出院後近3個月氣促才改善。嘴饞的廚師Robert染疫後喉嚨痛得飲水也辛苦，有兩周完全失味覺，即使話梅、豆豉鯪魚和回鍋肉亦吃不出味道，「生不如死」。

Robert有兩名同事確診，他被指是感染源，復工後面對有色眼鏡。Robert凌晨在廚房工作，「同事回來前我要離開店舖，因他們怕我……每當同事（翌日）早上上班看見我就問『點解你仲喺度』？」親戚亦因家有老幼曾拒他探訪，叫他難過且孤單。

「當初我也想怎會中（新冠）呢？我很健康，突然患上新冠很愕然」，他「不想再傳染他人」，3、4月已打復必泰。

醫院管理局傳染病中心醫務總監曾德賢引述丹麥研究表示，自然感染有80.5%保護率防患者再染，但非百分百，抗體亦隨時間減，美國就有最少兩人因二次感染身亡。他建議康復者「補一針」，打一針較非感染者打兩針的抗體濃度更高，本港逾一成康復者已打針。

醫局曾德賢籲勿存僥倖：

疫情打到來再接種就遲了

對於未感染者，曾德賢提醒不要誤會「我後生，我免疫」，本港最年輕新冠死者僅38歲，約7%死者沒已有疾病，美國亦有逾30名兒童染疫引起多系統發炎綜合症喪生。他說「（疫情）打到來再接種就遲了」，因打兩針逾10日後才有抗體。

（新冠疫情）

相關字詞﹕曾德賢 新冠肺炎 新冠疫苗

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