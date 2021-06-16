打針送樓抽獎 首日逾45萬人登記

信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司及華人置業集團推打針送樓，並於昨日開始接受登記，記者昨早9時嘗試進入抽獎網頁，惟登記網站沒如時開放登記，至9時07分才能進入網站。進入登記系統後，只需填寫身分證號碼及電話號碼，整個過程約花兩分鐘。

主辦單位在全港10個商場設抽獎專櫃，其中荃新天地一期中庭中午12時開放櫃台，數名市民排隊登記，他們都說早已打針，並非為抽獎才打針。居於荃灣自住物業的唐女士昨早無法進入登記網站，因此中午帶針卡前往櫃台登記。她原本從事飲食業，最近失業，體會到生活艱難，「抽中錢可以食」；而子女剛成年，慨嘆現時「普通人買唔起樓」，「抽中樓送子女」。

參加者籲分拆多份現金獎

另一前來登記的李太則認為送樓「份禮太大」，倒不如將千萬元分成多份現金獎，令更多人受惠，可能更吸引。她說兩個月前已打完兩針，目的是保障健康，抽獎只是「額外獎品」。

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