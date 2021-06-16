打針送樓抽獎 首日逾45萬人登記

【明報專訊】商界推出抽獎鼓勵市民接種新型冠狀病毒疫苗，其中送出千萬元觀塘凱滙一房單位的活動昨開始登記，登記網頁原定9時開放，記者昨測試要等待7分鐘才能進入，截至晚上9時，逾45.5萬人登記抽獎活動。主辦單位在10個商場設抽獎專櫃助接種者登記，昨中午在荃新天地的櫃台排隊的人不多，有失業者稱體會到生活困苦及買樓艱難，希望抽獎「買機會」，稱「抽中錢可以食，抽中樓會送子女」。
信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司及華人置業集團推打針送樓，並於昨日開始接受登記，記者昨早9時嘗試進入抽獎網頁，惟登記網站沒如時開放登記，至9時07分才能進入網站。進入登記系統後，只需填寫身分證號碼及電話號碼，整個過程約花兩分鐘。
主辦單位在全港10個商場設抽獎專櫃，其中荃新天地一期中庭中午12時開放櫃台，數名市民排隊登記，他們都說早已打針，並非為抽獎才打針。居於荃灣自住物業的唐女士昨早無法進入登記網站，因此中午帶針卡前往櫃台登記。她原本從事飲食業，最近失業，體會到生活艱難，「抽中錢可以食」；而子女剛成年，慨嘆現時「普通人買唔起樓」，「抽中樓送子女」。
參加者籲分拆多份現金獎
另一前來登記的李太則認為送樓「份禮太大」，倒不如將千萬元分成多份現金獎，令更多人受惠，可能更吸引。她說兩個月前已打完兩針，目的是保障健康，抽獎只是「額外獎品」。