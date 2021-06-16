13歲女童針後入院 醫局未提原因

昨1157青少年打針 跌五成

前日共有6人打針後送院，其中3人出院、2人留院觀察、1人不遵醫生勸告自行出院。送院者包括一名13歲女童，醫管局表示，公院急症室前日收到一名13歲女童由社區疫苗接種中心轉送大埔那打素醫院，女童經檢查及治療後已出院。醫管局未有公布女童為何入院。

此外，政府早前推出外展打針服務，昨派人到新鴻基地產總部為200名員工打針，是首次有發展商參與外展打針。

另外，港大深圳醫院院長盧寵茂昨在港台《千禧年代》表示，該院會為港澳台及外籍人士接種疫苗，港人佔約54%，外籍人士約20%，4月中至今已為內地港人注射7318劑疫苗。對於有政黨建議將本港疫苗運到該院接種，盧認為做法不適合，稱全球一針難求，本港疫苗應留港儲備。盧又說，港大深圳醫院每日提供800接種名額，最近會預留九成疫苗予打第二針者，呼籲未打針者耐心等候。他料本周可增至1000名額，下月可增至2000個，相信能滿足內地港人需求。

（新冠疫情）