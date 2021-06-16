染變種少女家中凍肉包裝驗出病毒 涉事急凍鱷魚排骨回收 許樹昌料患者打噴嚏污染

衛生防護中心繼續追查染英國變種病毒（Alpha）17歲少女的感染源頭，至昨維持少女、其母及胞姊共3人染疫，暫未有新增個案。防護中心昨表示，前日與專家到3名患者位於天水圍天盛苑盛譽閣的寓所、少女曾到的寵物店Little Boss及德榮工業大廈的補習社視察，檢取超過60個環境樣本，包括3個取自患者家中雪櫃冷藏格的環境樣本。

防護中心稱暫無凍肉病毒數值

樓上稱77包裝員工76人已打針

檢測結果發現，其中一包由泰國進口的急凍鱷魚排骨的包裝表面對新冠病毒呈陽性，當局稱流行病毒調查和個案追蹤仍繼續。樣本的病毒數值（CT value）、是否英國變種病毒、能否培養活病毒，以及涉事零售店、倉庫地址等，衛生署指暫未有相關資料。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，據其了解，少女向衛生署透露曾在打開雪櫃時打噴嚏。他相信少女咳嗽或打噴嚏噴出帶病毒的飛沫，從而污染食物包裝的可能較大。

食物安全中心表示，已要求食品商暫停發售有關產品，並提供產品抽驗，正等化驗結果，涉事陽性急凍鱷魚排骨包裝樣本的污染源頭暫未確定。被問涉及的品牌，中心發言人表示沒補充。

食品超市「樓上」昨在facebook表示，昨午接獲食環署通知，其公司一包急凍鱷魚排骨包裝驗出病毒。樓上稱處理急凍貨品的生產線員工共77人中，76人已接種疫苗。樓上會回收同一產品批次的食材，並加強抽驗及消毒等。

凍肉受污染抑少女受感染

袁國勇稱未知：需更多追蹤

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，現階段不知道是少女污染冷凍包裝表面，抑或有關包裝感染少女，需要進行更多追蹤工作以及基因排序。

新冠病毒不怕冷只怕熱，於70℃環境下生存少於5分鐘，但在4℃或以下生存時間數以星期計。

港大公共衛生學院教授潘烈文說，暫無法確定是病人污染樣本，抑或包裝感染患者，「我諗都幾難證明」。他說疫情持續一年半，本港暫只出現一宗懷疑經冷凍包裝感染的事件，顯示風險不高；如日後有更多證據，當局要再評估風險。潘續稱，過往不同國家和地區曾驗出冷凍食品包裝帶新冠病毒，部分可能有傳染性。對於市民應如何自保，他建議回家後先用清水清洗食物包裝，如擔心仍帶病毒，可用多一層膠袋裝好才放入雪櫃；另要洗手後才接觸其他食材等，避免交叉污染。

印尼抵港者檢疫21日

本港昨新增的兩宗全屬輸入個案，患者是由印尼抵港的外傭，其中一人驗出L452R變種病毒株；另有少於5宗初步確診。港府昨宣布，由於印尼疫情持續不穩，更高傳染力及可能引致更嚴重情况的變異病毒株廣泛傳播，且發現從當地抵港者帶N501Y變異病毒株，評估當地疫情及對本港可能構成的輸入風險等因素後，下周一（21日）起會將印尼由B組指明地區調整為A2組。

現時從印尼抵港者，若已完成接種疫苗，可將檢疫期縮短至14日；調整之後，無論有否打疫苗，從當地來港者要在登機前72小時內驗出病毒呈陰性，並要在抵港後檢疫21日。

此外，防護中心前晚接獲廣東省通報，一名在廣東惠州市確診的38歲女子是本港2月17日公布確診的本地個案（第10813宗），同月21日出院，於5月31日經深圳灣口岸返回內地，檢疫期間驗出陽性。

明報記者

（新冠疫情）