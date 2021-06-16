染變種少女家中凍肉包裝驗出病毒 涉事急凍鱷魚排骨回收 許樹昌料患者打噴嚏污染

【明報專訊】本港連續8天沒錄得新型冠狀病毒本地個案，而本月初確診的17歲少女的變種病毒感染源仍未明，最新調查發現其家中雪櫃的一個泰國進口急凍鱷魚排骨的包裝表面驗出新冠病毒，暫未知病毒是否存活，食物安全中心已要求停售，食品超市樓上表示將回收產品。中大專家許樹昌稱，少女曾打開雪櫃打噴嚏，相信包裝較大可能經此受污染。港大專家袁國勇則稱，暫未確定少女污染樣本抑或被樣本感染，需進行更多追蹤及基因排序。
衛生防護中心繼續追查染英國變種病毒（Alpha）17歲少女的感染源頭，至昨維持少女、其母及胞姊共3人染疫，暫未有新增個案。防護中心昨表示，前日與專家到3名患者位於天水圍天盛苑盛譽閣的寓所、少女曾到的寵物店Little Boss及德榮工業大廈的補習社視察，檢取超過60個環境樣本，包括3個取自患者家中雪櫃冷藏格的環境樣本。
防護中心稱暫無凍肉病毒數值
樓上稱77包裝員工76人已打針
檢測結果發現，其中一包由泰國進口的急凍鱷魚排骨的包裝表面對新冠病毒呈陽性，當局稱流行病毒調查和個案追蹤仍繼續。樣本的病毒數值（CT value）、是否英國變種病毒、能否培養活病毒，以及涉事零售店、倉庫地址等，衛生署指暫未有相關資料。
政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，據其了解，少女向衛生署透露曾在打開雪櫃時打噴嚏。他相信少女咳嗽或打噴嚏噴出帶病毒的飛沫，從而污染食物包裝的可能較大。
食物安全中心表示，已要求食品商暫停發售有關產品，並提供產品抽驗，正等化驗結果，涉事陽性急凍鱷魚排骨包裝樣本的污染源頭暫未確定。被問涉及的品牌，中心發言人表示沒補充。
食品超市「樓上」昨在facebook表示，昨午接獲食環署通知，其公司一包急凍鱷魚排骨包裝驗出病毒。樓上稱處理急凍貨品的生產線員工共77人中，76人已接種疫苗。樓上會回收同一產品批次的食材，並加強抽驗及消毒等。
凍肉受污染抑少女受感染
袁國勇稱未知：需更多追蹤
政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，現階段不知道是少女污染冷凍包裝表面，抑或有關包裝感染少女，需要進行更多追蹤工作以及基因排序。
新冠病毒不怕冷只怕熱，於70℃環境下生存少於5分鐘，但在4℃或以下生存時間數以星期計。
港大公共衛生學院教授潘烈文說，暫無法確定是病人污染樣本，抑或包裝感染患者，「我諗都幾難證明」。他說疫情持續一年半，本港暫只出現一宗懷疑經冷凍包裝感染的事件，顯示風險不高；如日後有更多證據，當局要再評估風險。潘續稱，過往不同國家和地區曾驗出冷凍食品包裝帶新冠病毒，部分可能有傳染性。對於市民應如何自保，他建議回家後先用清水清洗食物包裝，如擔心仍帶病毒，可用多一層膠袋裝好才放入雪櫃；另要洗手後才接觸其他食材等，避免交叉污染。
印尼抵港者檢疫21日
本港昨新增的兩宗全屬輸入個案，患者是由印尼抵港的外傭，其中一人驗出L452R變種病毒株；另有少於5宗初步確診。港府昨宣布，由於印尼疫情持續不穩，更高傳染力及可能引致更嚴重情况的變異病毒株廣泛傳播，且發現從當地抵港者帶N501Y變異病毒株，評估當地疫情及對本港可能構成的輸入風險等因素後，下周一（21日）起會將印尼由B組指明地區調整為A2組。
現時從印尼抵港者，若已完成接種疫苗，可將檢疫期縮短至14日；調整之後，無論有否打疫苗，從當地來港者要在登機前72小時內驗出病毒呈陰性，並要在抵港後檢疫21日。
此外，防護中心前晚接獲廣東省通報，一名在廣東惠州市確診的38歲女子是本港2月17日公布確診的本地個案（第10813宗），同月21日出院，於5月31日經深圳灣口岸返回內地，檢疫期間驗出陽性。