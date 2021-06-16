首5月收10投訴 宅度假貨不對辦

2838元套房 海景變樓景

消委會表示，投訴人陳小姐心儀A酒店最貴的高級海景頂層套房，對景觀圖片感到滿意後落實付款2838元，但入住當日，陳發現套房客廳的景觀被兩幢大廈遮擋部分海景，內房玻璃窗則望向商業大廈天台。陳不滿，惟酒店聲稱她入住的房間是酒店4間高級海景頂層套房的其中一間，又指兩間套房景觀實際差別不大。陳不滿A酒店沒標明圖片只供參考，最後A酒店安排退回一半訂房費用。消委會提醒市民看清楚酒店網站資料，有疑問要查詢，也要保留單據。

另外，消委會以問卷方式查詢36間酒店，若有住客確診新冠病毒會如何應變，僅7間酒店回覆，消委會表示遺憾，消委會再向12間酒店以顧客身分查詢。綜合19間酒店結果發現4間表明不會主動通知已預訂入住的客人，1間表示未確定會否直接通知。

消委會認為，無論消費者用任何渠道預訂房間，酒店都有責任盡快用最直接的方式通知受影響顧客。

消委會亦提醒市民，若透過第三方旅遊網站預訂酒店，入住酒店前應自行與酒店聯絡，獲取酒店最新資訊。

（消委報告）