六成貓濕糧驗出水銀 多屬吞拿魚

【明報專訊】為幫助愛貓攝取更多水分，不少「貓奴」都選擇餵飼濕糧罐頭。消委會測試22款供貓食用的主食罐及副食罐產品，發現僅兩款主食罐完全符合國際間全營養寵物食品營養素指引的相關含量建議；另外13個樣本驗出水銀，當中9款標示有吞拿魚。消委會提醒貓主人，本港政府未就寵物食品營養設上下限規定，建議挑選罐頭飼料時應間中轉換，減低相關健康風險。
倡間中轉飼料 減健康風險
主食罐是全營養寵物食品，副食罐是補充食品，須配合主食產品。消委會測試發現20款產品的礦物質含量有問題，其中16款更是有3至9種礦物質含量未能符合美國飼料管理協會、歐洲寵物食品工業聯合會及美國國家研究委員會對成年貓隻膳食訂立的建議。只有Nature's Variety Instinct和希爾思兩款貓罐頭的礦物質含量，完全符合相關協會的建議。
另外，Applaws的樣本驗出水銀含量為0.296mg/kg，接近歐盟法規就貓狗飼料所設的上限，另12款樣本亦驗出水銀，當中脆樂芙及Schesir的水銀含量較高。
消委會研究及試驗小組副主席雷永昌指出，長期服用水銀會損害貓的健康，特別是神經系統，影響平衡及協調；又指留意到海外類似調查都發現，含吞拿魚的貓罐頭產品較多機會驗出高水銀。他建議貓隻主人間中轉換罐頭飼料，減低不斷進食同款食品帶來的健康風險。