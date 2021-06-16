六成貓濕糧驗出水銀 多屬吞拿魚

倡間中轉飼料 減健康風險

主食罐是全營養寵物食品，副食罐是補充食品，須配合主食產品。消委會測試發現20款產品的礦物質含量有問題，其中16款更是有3至9種礦物質含量未能符合美國飼料管理協會、歐洲寵物食品工業聯合會及美國國家研究委員會對成年貓隻膳食訂立的建議。只有Nature's Variety Instinct和希爾思兩款貓罐頭的礦物質含量，完全符合相關協會的建議。

另外，Applaws的樣本驗出水銀含量為0.296mg/kg，接近歐盟法規就貓狗飼料所設的上限，另12款樣本亦驗出水銀，當中脆樂芙及Schesir的水銀含量較高。

消委會研究及試驗小組副主席雷永昌指出，長期服用水銀會損害貓的健康，特別是神經系統，影響平衡及協調；又指留意到海外類似調查都發現，含吞拿魚的貓罐頭產品較多機會驗出高水銀。他建議貓隻主人間中轉換罐頭飼料，減低不斷進食同款食品帶來的健康風險。

（消委報告）