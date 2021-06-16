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消委：個別減醣飯煲煮飯 醣量反升 籲勿指望控血糖 有否違商品說明「需海關跟進」

【明報專訊】低醣飲食日趨普及，近年興起的減醣電飯煲，標榜所煮米飯比傳統電飯煲低醣，聲稱可控制進食者血糖及體重。不過消委會測試11款減醣電飯煲的減醣表現，發現6款與傳統電飯煲蒸煮的米飯比較，碳水化合物含量反而更高；當中一款電飯煲使用減醣模式烹煮米飯的碳水化合物含量，比該電飯煲正常模式烹煮米飯高1.7%。消委會建議市民勿指望以減醣電飯煲控制血糖；香港營養師協會建議，煮飯時可加入燕麥、冬菇、甘筍、粟米、豆類等材料，而最簡單直接的做法是控制飯量。

衛生署提醒，食物的升糖指數受食物形態、烹調方式等因素影響，難評估減醣飯煲所煮米飯（下稱減醣飯）的升糖指數；全穀米（紅米、糙米）升糖指數較低，能穩定血糖。若希望穩定血糖升幅，香港營養師協會表示，日常也可考慮進食通粉、意粉、蕎麥麵等升糖指數相對較低的食物；又提醒市民烹調時間愈長，升糖指數愈高，要控制血糖須注意粥品等食物的使用分量。

衛署：升糖指數多因素影響

營養師：控食量更直接有效

減醣飲食指減少日常飲食中碳水化合物的攝入量，消委會測試市面11款減醣電飯煲，其中兩款只有減醣煮飯模式，另外9款同時兼具正常煮飯模式。消委會根據產品說明書建議，以正常及減醣模式煮飯，同時亦以傳統電飯煲與11個減醣電飯煲比較碳水化合物含量的差異。

測試結果顯示，9款備有「正常模式」及「減醣模式」的電飯煲中，3款使用減醣模式的效果不明顯，其中Smartech的SC-2798型號及大宇Daewoo的FB16型號使用減醣模式後，碳水化合物同樣只下跌6.5%，東芝Toshiba的RC-10IRPH只跌0.6%；以寶康達Primada的PCL160減醣模式煮飯後，米飯碳水化合物含量反而比同一電飯煲正常模式煮飯高1.7%。

消委又比較11部減醣電飯煲以減醣模式煮飯，以及用傳統電飯煲煮飯，發現6個樣本的碳水化合物含量比傳統電飯煲的還高，當中差距最大的是金樂Goldenwell的GW-LC26，碳水化合物高出16.5%。若消費者誤以為減醣飯比傳統電飯煲煮的米飯健康，掉以輕心增加食量，隨時弄巧反拙。

醣量超傳統飯煲最高達16%

消委會總幹事黃鳳嫺指測試結果顯示同類型產品效果參差，不過若市民正使用同類型的減醣電飯煲，並非建議他們立刻更換，而是建議使用時勿指望減醣電飯煲控制血糖及相關病情。

對於該些電飯煲有否違反商品說明條例，黃認為很視乎廠商測試時採取什麼方法、其聲稱功能包含什麼細節等，詳細情况需海關個別跟進。

兩款飯煲保溫效果欠佳

另外，Kirakuu的平均保溫溫度超過攝氏80度，Vdada平均保溫溫度只有57至58度，兩款保溫效果都欠佳。黃又提醒，太高溫的電飯煲會讓米飯容易乾，太低溫則易滋生細菌，提醒市民切忌煮飯後等太久才進食。

明報記者

（消委報告）

相關字詞﹕選擇 消委會 減醣電飯煲

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