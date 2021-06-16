公開張栢芝幼子出世紙 壹週刊認罪 罰款12萬元 記者獲撤控自簽守行為1年

壹週刊道歉刪報道 承諾不再刊登

4名被告為壹傳媒有限公司、Element 5 Digital Limited、《壹週刊》總編輯麥景慶（47歲）與記者鄭靜（40歲）。兩間公司與麥景慶分別承認「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪。鄭靜原被控「協助及教唆披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪，昨被控方撤控，改以簽保守行為處理。《壹週刊》編輯部昨日亦於網站上就事件向張栢芝發表道歉聲明，並表示早於去年已收回及刪除相關報道，日後亦不會再刊登相關資料。

辯方求情稱，本案涉及的《個人資料（私隱）條例》第64（1）（a）條，是首次對報刊及編輯作出提控，相信對業界有警惕作用。

求情稱敏感度不足 已發指引保護私隱

本案涉及一名娛樂圈具知名度女藝人的兒子資料，被告麥景慶承認對法例敏感度不足，誤將出世紙對外披露，案發後編輯部已向員工發工作指引，叮囑他們不可刊登涉及私隱或查冊的文件，以免誤墮法網。

總編輯形容20年職業生涯大污點

另外，辯方呈上由被告麥景慶、《壹週刊》社長黃麗裳及同事、《壹週刊》前社長楊懷康撰寫的3封求情信，力證麥為人有承擔、踏實能幹，對初入行記者循循善誘，過往一直尊重傳媒，認真對待時事，本案僅為單一事件，麥承諾將在《壹週刊》網站刊登道歉聲明，又表示此事是他逾20多年記者及編輯生涯中很大的羞辱及污點，望法庭判處罰款。

官：保護他人私隱 傳媒有責

主任裁判官徐綺薇判刑時表示，本案涉及兒童的出生登記資料不應隨意披露，即使事主為女藝人，生活點滴會引起觀眾的好奇，但凡事都要有平衡，市民受私隱保障，公眾人物亦不例外，傳媒有責任保護及尊重他人私隱，考慮各被告認罪，並承諾會引以為誡，事後有叮囑員工及將刊登道歉聲明，決定以罰款處理。

控辯雙方同意案情稱，《壹週刊》於2019年1月28日在網上刊登了一篇文章及影片，披露本案控方第一證人女子X的兒子出生證明書，片中展示了該證明書、X的全名、兒子的中英文全名、出生日期、性別。控方第三證人入境主任確認，在文章刊登之前，只有被告鄭靜曾於同年1月5日以其個人資料申請該出生證明書副本，他提供蘋果日報大樓作為申請地址，並報稱與嬰兒為「朋友」關係。申請於同月18日獲批，鄭在3日後到金鐘的生死登記總處取得其副本，職員向他解釋須適當使用有關資料後，鄭靜有簽署該份通知書。另女子X稱不曾發布或披露其兒子的生出證明書，亦沒授權任何人申請該副本。

【案件編號：KTS566-569/21】