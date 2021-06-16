1994年訂大亞灣應變計劃 撤東平洲居民設治療中心

陸炳林：台山若泄氣體 到港已稀釋

香港核學會主席陸炳林表示，台山核電站距離本港130公里，若泄漏放射性氣體，到港時已經稀釋，對人體影響有限。他說放射性氣體對人體影響需視乎濃度、飄流方向、途中有否下雨等；若核反應堆堆芯熔解，甚至燃料組件的安全殼、高壓缸受破壞後，泄漏到環境的放射性氣體才有可能來到香港並對市民健康產生危險。

身兼香港氣象學會發言人的廣東大亞灣核電站、嶺澳核電站核安全諮詢委員會委員梁榮武亦指出，台山核電站與香港距離相對遠，加上基於地理與風向等因素，應變計劃一定是集中在距離近的大亞灣及嶺澳核電廠。

大亞灣應變計劃列明須採取的緊急應變措施，包括將香港境內距離核電站20公里範圍列為緊急應變計劃區，最嚴峻下東平洲及大鵬灣的人或須即時撤離、屏蔽或服用甲狀腺封閉劑，政府會成立監測中心及緊急輻射治療中心協助受輻射污染的市民。

計劃適用大亞灣以外核事故

計劃亦適用於大亞灣以外核事故，部門會評估情况及採取措施，若干部分措施會調校，其中提到大致認為毋須針對輻射煙羽採取撤離、進入屏蔽所或服用甲狀腺封閉劑等，因為煙羽到達香港時，輻射水平已極不可能危及人命安全或健康。

據大亞灣應變計劃網頁，若人體短時間突然受到超過1000毫希沃特的輻射，會引致急性輻射傷害如作悶、嘔吐、疲倦和脫髮等，如全身所受輻射劑量達到10,000毫希沃特或以上，即使有適當治療，仍很大可能有生命危險。梁榮武說，難一概而論輻射對人體影響，要視乎是什麼放射性物質、輻射劑量、核電站與人的距離、風向等。