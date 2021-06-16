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外媒引述法公司 釋惰性氣體「氙」「氪」 保安局：台山核電站沒環境泄漏

【明報專訊】有份營運台山核電站的法國核電企業「法馬通」（Framatome）日前承認，該核電站有惰性氣體（inert gas）積聚，法國《世界報》（Le Monde）其後引述法馬通母公司法國電力公司（EDF）發言人稱，被釋出的放射性氣體涉及「氙」（粵音讀仙，Xenon）和「氪」（粵音讀黑，Krypton）。有本港核專家關注，目前未知釋出氣體的濃度及有否泄漏到核電站外的環境，但指出按現時內地及本港數據，未見影響本港。特首林鄭月娥昨日稱高度重視事件，保安局引述國家核安全局稱，台山核電站沒有向環境產生任何放射性泄漏。

原子能機構：正與中方官員接觸

另路透社報道，監管全球核事務的聯合國國際原子能機構（IAEA）稱，現階段沒有迹象顯示有核事故發生，並正就事件與中方官員接觸。

法國電力公司在周一的聲明表示，台山核電站一號反應堆一迴路（primary circuit）內的某些稀有氣體濃度增加，並已聯絡與中廣核集團（CGN）合資的台山核電合營有限公司，要求召開特別股東會議。

林鄭：高度重視 會主動聯絡粵

林太昨早在開行政會議前見記者時說，港府高度重視事件，並會主動聯絡廣東省有關部門，又稱就粵港兩地的核標準問題，兩地設有恆常機制探討。保安局昨晚7時許發稿表示，前日及昨日均就事件聯絡相關內地部委，從國家核安全局得知，台山核電站現處於安全狀態，確定沒有向環境產生放射性泄漏，對環境沒影響。

內地當局昨首次回應事件，外交部發言人趙立堅說，台山核電站周邊輻射環境指標未見異常，目前中國的核電廠維持良好的運行紀錄，未發生影響環境和公眾健康事件。

法國電力公司發言人被指淡化事故

《世界報》周一在美國有線新聞網絡（CNN）報道台山核電站可能發生氣體泄漏事件後報道，法國電力公司的專家曾提供台山核電站一號反應堆事故的技術細節，但該公司發言人事後淡化事故的嚴重性，稱「即使中國營運商不得不在中國安全部門規定的監管範圍內，將一些稀有氣體排放出大氣，但我們並非面對屬於核心部分熔化的事態」。

據《世界報》報道，台山核電站的密封問題最先出現在去年10月，當時一號反應堆在更換了以鋯（zirconium）包覆的鈾燃料後重新啟動。法國電力公司稱，在現階段及根據其中國合作伙伴提供的信息，判定「是否須關閉反應堆來解決發現的問題，還為時過早」。報道又引述法國輻射防護和核安全研究院（IRSN）副主任埃爾維（Karine Herviou）意見，認為台山核電站的事故原因可能是護套有製造缺陷，或者是螺絲鬆動等導致有「移動體」。

學者：若未泄漏出環境 影響極有限

香港核學會主席陸炳林稱，氙和氪屬放射性氣體，在運作期間有泄漏不算罕有，一般運作已可處理到。他估計，是次懷疑泄漏事件可能泄漏的氣體濃度較高，牽涉的燃料棒亦不止一支。他又稱，核電站有多重保護，若氣體未有泄漏出環境，其影響極有限；現時無相關資訊，但按內地及本港的數據，事件沒影響香港。廣東大亞灣核電站、嶺澳核電站核安全諮詢委員會委員梁榮武指出，核電廠在正常下會排放放射性氣體，觀乎目前官方公布的資料，相信屬正常排放，並非意外，而且天文台監測的輻射數字正常，反映對香港無影響，但最好官方能交代有關排放量數據。

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