【Emily】感動令朋友添勇氣點燭 陳皓桓引美國隊長互勉：有機會挽回一切

【明報專訊】參與前年「10.1遊行」嘅民陣召集人陳皓桓(Figo)上月底被判囚,佢當日離庭時高叫「毋忘八九民運、悼念六四」。Figo嘅facebook噚日發文,話有朋友去監獄探Figo時,話佢知因為離庭嗰番話,令佢哋喺今年六四點起燭光時加添一啲勇氣,Figo知道後覺得好感動,仲用Marvel英雄角色「美國隊長」喺電影Avengers: Endgame嘅一段對白,話「We lost friends, We lost family, We lost a part of ourselves. 我們失去了朋友、家人、甚至迷失了自我」,但係「Today, we have a chance to take it all back. 今日,我們有機會挽回一切」。Figo喺獄中勉勵友人「Be careful. Look out for each other. 萬事小心,互相照應」,「而我們終將會得勝」。