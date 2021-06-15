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2021年6月15日星期二
港聞二
CNN：台山核電站泄放射氣體 營運商大股東認疑燃料棒問題 廠方：環境指標正常
外媒報道始曝光 環團促交代釋疑
六成青年拒當公務員 主因包括不想簽聲明
民主黨倡容長者消費券領現金 PayMe納平台
六旬漢疑殺妻墮樓亡 沒打鬥料趁睡夢行兇 女死者退休公僕 警指夫婦關係恩愛
跑車切線撼垃圾車 乘客不治司機被捕
沙田小巴車禍 先衝燈司機自首
警掃毒兩周拘逾百人 最小15歲
中四生涉6．12兩周年堵路 保釋須守校規
新政團「香港新方向」：無背景 無關中聯辦 自稱草根團體 「政策不分顏色」
反修例見撕裂不滿政府 群組成員「組團」做事
疫下端午弄潮兒
政府或研修例鬆綁祖堂地 轉售須全體男丁同意 議員促降至八成
阿公地收入歸族群
抗疫會展業資助 延長半年
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【Emily】周永康白髮多：唔好討厭灰色
【Emily】錯誤引述言論被控誹謗 黃偉賢朱凱廸登報 向麥美娟道歉
【Emily】葉太引述長者：港官唔及內地官
【Emily】感動令朋友添勇氣點燭 陳皓桓引美國隊長互勉：有機會挽回一切
【Emily】黎智英獲美基金會「列根自由獎」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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CNN：台山核電站泄放射氣體 營運商大股東認疑燃料棒問題 廠方：環境指標正常
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