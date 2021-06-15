抗疫會展業資助 延長半年

至上月資助31展覽涉6100萬

政府早前在防疫抗疫基金撥款10.2億元設立有關資助計劃，首部分於去年10月推出，向在灣仔會展和機場亞洲國際博覽館舉辦展覽和國際會議的主辦機構，提供全數場租資助；另一部分則由去年11月開始，資助所有參與貿發局展覽的參展商一半費用，每9平方米攤位的資助金額上限1萬元，每家參展商每次最多可獲資助10個攤位，而主要會議參加者亦可獲一半資助，每次上限1萬元。兩部分計劃原定推行至今年12月底。

當局指出，計劃受業界歡迎，為回應業界要求延長計劃，讓更多會展活動可以受惠，進一步增強籌辦機構對在香港舉辦會展活動的信心。

封關下無國際展覽

展覽工程業：幫助有限

展覽製作工程人員從業員關注小組成員翁偉國認為，當局原定的資助撥款未用盡，延長計劃是好事，在現時未通關下，香港仍未有國際展覽，大部分都是本地展覽，主要均是內銷。他認為無論是參展商數目及搭建規模目前都較細，資助計劃未必對展覽製作工程行業有很大幫助，亦預期今年書展的參展商亦不會斥資太多搭建攤位。他認為延長資助有助增加國際參展商對香港舉辦展覽的信心，希望日後能吸引國際參展商重返香港。