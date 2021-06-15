政府或研修例鬆綁祖堂地 轉售須全體男丁同意 議員促降至八成

7300祖堂持2400公頃地

本港目前約有7300個「祖」及「堂」，持有逾2400公頃土地，現時若要轉售發展，需先由祖堂司理向分區民政事務處提交土地轉讓申請，民政處之後會發通告，若有持份者反對，申請不能通過，即要獲所有男丁一致同意才能轉售。根據新界條例第15條，祖堂司理「有全權將該土地予以處置或以任何方法處理」，每份與祖堂地有關的文書，若司理在民政局長面前簽署，並經局長簽署見證均屬有效。

民政事務總署與鄉議局2018年成立工作小組，研究祖堂委任司理和處理祖堂土地事宜。署方回覆稱，若祖堂能訂立內部規則，日後處理委任司理和內部事務時便可作參考，建議由鄉議局研究協助各祖堂訂立內部規則。署方稱，當局在有需要時會審視及研究修訂新界條例第15條有關司理處理祖堂地的規定的可行性。根據署方資料，去年批准45宗祖堂地買賣（見圖）。

政府上月收回3幅私人土地，其中一幅位於元朗元龍街與攸田東路交界附近，鄰近YOHO MALL，新地上月曾表示持有該地小部分業權，但由於祖堂地問題，多年來未發展。另一幅位於元朗十八鄉路近龍田村的土地，則由新世界及另外兩個祖堂持有。

收購祖堂地難 成發展商障礙

有知情者透露，即使發展商希望發展土地，但因鄰近祖堂地，需與祖堂商討收購，惟尋找全數男丁有困難，加上預料收購賠償亦難獲所有男丁同意，致發展計劃難實行。

該人稱，若未能收購祖堂地，發展商持有的土地亦難單獨發展，包括難以繞過祖堂地去興建道路、處理供電、供水、排污等，變相連帶私人土地亦只能閒置。

元朗十八鄉鄉委會前主席梁福元表示，歡迎當局研究修訂新界條例，認為是踏出第一步，建議政府應主動與鄉議局討論如何鬆綁祖堂地。他個人支持將祖堂地轉售門檻降至八成業權，指各祖堂或因利益、矛盾等，要達成100%業權同意是不可能。

謝偉銓倡換發展項目權益 錢分子孫

立法會建測規園界議員謝偉銓表示，在土地供應不足下，政府需主導推出新措施加快整合祖堂地發展。他說現行要100%持份者同意才可轉售的門檻太高，若因此窒礙發展，並不合理，建議政府可參考強拍條例，例如集齊八成男丁同意便可出售祖堂地；而為確保照顧祖堂村民子孫福祉的原意，有關祖堂地出售後除獲金錢賠償，亦應換取未來發展項目部分權益，再將收益全數交給祖堂分配子孫。

地產及建造界議員石禮謙說，政府過去沒政治勇氣及行政決心解決房屋問題，若政府收回及發展祖堂地，可用作興建公屋、馬路等，認為政府需有新思維，包括研究如何修例配合。

發展局回覆稱，當收回祖堂地時，地政總署一般會向祖堂司理發放賠償，若有祖堂成員反對，則需待祖堂內部達共識後才發放，現行機制確保妥善處理土地補償事宜，以及滿足新界條例處置祖堂地的要求。

明報記者

（土地待用系列‧二之二）