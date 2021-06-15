反修例見撕裂不滿政府 群組成員「組團」做事

6小組整合政策建議 歡迎取用

他們稱，無籌錢搞組織、無辦公室，亦不想做有盈餘的組織，連活動成本也要參與者付費分擔。儘管如此，他們網站的政策倡議甚有條理，劉暢介紹新方向有6個政策研究小組：政制改革研究、房屋政策、教育和青少年發展、社會福利、產業經濟小組、醫療環保平權文化小組。他們會從街坊群組、專業界別群體做問卷，再由研究小組決定不同議題優次，也會參考不同學者、研究方案，整合出香港新方向的政策建議框架。王宇形容他們是「開源」，倡議歡迎任何人取用。

倡收回高球場 開啟丁權發展檢討

在房屋政策方面，他們提出收回高球場、開啟丁權發展檢討等。是否要打破新界原居民、地產商的既得利益？劉暢稱不能將地產商當敵人，政府的政策亦有份造成高樓價，他認為政府可與地產商合作，推不太高端的地產項目。王宇稱，丁權問題應分階段討論，原居民也是香港人，「是否對他們較優惠就要收回？」，重申不想變成敵人。劉認為政府應重奪土地主導權，批評特區政府抱「小政府」意識形態，亦議而不決、決而不行。

倡主要政務官問責 自動波交代工作

香港新方向又提出「主要政務官員責任制」，劉說行政主導下，官員、公務員要面對市民交代工作的「KPI（關鍵績效指標）」，「你愛寫網誌沒問題，但能否翻出幾年前網誌，交代一下做了什麼？」王宇認為，問責制不是追究某人要下台，而是希望官員「自動波」交代工作進度，批評現時做不到。

特首是「市民打工仔」 不應常找中央

就是否要換特首、是否支持特首林鄭月娥連任，劉統統不評論，只說冀未來特首以民為本，且有理想主義色彩，「香港人最討厭打工仔心態，領導者要自己提出東西行動，房屋問題很需要有這樣擔當」。王宇稱，即使特首要做「打工仔」，也應是「面對香港市民的打工仔」，亦不應常常「跑番轉頭」找中央解決問題。