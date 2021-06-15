新政團「香港新方向」：無背景 無關中聯辦 自稱草根團體 「政策不分顏色」

全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，新選舉制度下，不需要組面對群眾的政黨出選，會有過去不願意參與地區選舉的精英組合出現。

創辦人來港13年 稱核心成員逾百 不算「港漂」團體

「香港新方向」（下稱新方向）2019年10月成立，近一年開始投稿論政，網站今年開設，其facebook有百多名「追蹤」者。劉暢是新媒體文化傳播公司創辦人，王宇是刑事辯護律師。劉暢介紹，現時新方向核心成員有逾百人。至於新方向是否「港漂」團體，王宇認為形容不準確，他們兩人已在港成家立室，不少成員土生土長。兩人來港13年，本身是雲南人的劉暢廣東話不算流利，受訪時為準確傳達意思，大部分時間用普通話；王宇是廣州人，談吐與本地人無異。

有傳媒早前引述消息，說新方向劍指選委會及立法會選舉，劉暢回應會否參選時兩度說為時尚早，稱要考慮能否為香港好的「初心」，「如果有幫助，我們當然去參加；如果有能力比我們強的人已在裏面，我們不需要去」。王宇亦強調，受訪是冀拋磚引玉推動組織有更多人參與。

曾接觸中聯辦論政 擬與泛民交流

至於中聯辦和新方向的關係，劉暢說與中聯辦無任何關係，接觸時「討論的點都是政策，沒有跟任何團體討論過我們怎運作，不care別人的看法，是care政策怎麼搞」。王宇形容中聯辦與新方向無從屬關係，又稱「民主派問題是完全不同中聯辦聯絡，某程度互相理解很重要，我們肯定會同他們（中聯辦）溝通」。他們說，有非正式地拜訪前高官、專業人士和政黨前輩，都是問政策看法，亦準備與泛民交流，紫荊黨亦有接觸。

選舉制度「死循環」 應聚焦政策

對於中央出手修改香港選舉制度，劉暢認為過去幾年選舉制度無法達到良好管治，而是在死循環中，改革是將焦點回到政策上；要香港向前走，在制度上要有良性競爭，既要防範分離主義，也要防範「擦鞋」上位的機會主義，希望有賢能當選。王宇不希望新的選舉制度「變成新的分蛋糕」，也期望有民主派參選。

指建制派形象固化 盼是其是非其非

至於建制派表現如何，王宇稱傳統政治力量應思考新定位，但在過去十幾年內耗惡鬥，在市民眼中的形象固化，轉型包袱頗重；劉暢期望建制派能對政府施政是其是、非其非，「不能逢政府必反，也不能逢政府必捧」。

劉暢稱，他在有關修改選舉制度的座談會上提出，社會表面平靜，但不代表徹底平和，市民現在因某些原因不發聲，「這個需要小心的，更需要推進以民為本和政策……不要輕視民意」。

明報記者 何宛兒