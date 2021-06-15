中四生涉6．12兩周年堵路 保釋須守校規

【明報專訊】上周六「6．12兩周年」，至少有3名青年被捕。一名就讀中四的19歲男生涉在旺角堵路，將垃圾桶、垃圾及水樽等投擲在馬路上，昨在九龍城裁判法院提堂，被控一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪名，暫毋須答辯，案件押後至8月23日再訊，以待警方進一步調查。主任裁判官嚴舜儀批准被告以3000元現金等條件保釋外出，但下令他在下次提訊時須提交書面證明，證明他保釋期間遵守所有校規及呈交作業。
被告任子希，19歲，中四學生。控罪指他於今年6月12日在旺角洗衣街與山東街交界的馬路上投擲一個垃圾桶、一袋垃圾、兩塊卡板、一箱垃圾及一個水樽，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧受破壞。辯方表明，將爭議被告警誡供辭的自願性及真確性。
嚴官批准被告保釋，條件包括交出現金3000元、不得離開香港、交出所有旅行證件、每周一次到警署報到、除周四及周六凌晨1時半至6時守宵禁令，其餘日子宵禁令時間為晚上11時至翌日早上6時，以及居住報稱地址。此外，嚴官要求被告保釋期間遵守所有校規、準時上課及呈交作業，違反任何一項條件，法庭都會發出逮捕令。
【案件編號：KCCC 1629/21】
（反修例風暴）
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