中四生涉6．12兩周年堵路 保釋須守校規

被告任子希，19歲，中四學生。控罪指他於今年6月12日在旺角洗衣街與山東街交界的馬路上投擲一個垃圾桶、一袋垃圾、兩塊卡板、一箱垃圾及一個水樽，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧受破壞。辯方表明，將爭議被告警誡供辭的自願性及真確性。

嚴官批准被告保釋，條件包括交出現金3000元、不得離開香港、交出所有旅行證件、每周一次到警署報到、除周四及周六凌晨1時半至6時守宵禁令，其餘日子宵禁令時間為晚上11時至翌日早上6時，以及居住報稱地址。此外，嚴官要求被告保釋期間遵守所有校規、準時上課及呈交作業，違反任何一項條件，法庭都會發出逮捕令。

【案件編號：KCCC 1629/21】

（反修例風暴）