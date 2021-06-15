跑車切線撼垃圾車 乘客不治司機被捕

剷行人路撞銀行 車頭變形

事發於昨日凌晨4時07分，一輛黃色福特野馬跑車沿油麻地彌敦道往尖沙嘴方向行駛，駛近逸東酒店對開近北海街時，野馬從後切線欲爬過前方一輛正於中線行駛的垃圾車，惟垃圾車於同一時間切線，野馬跑車撞及垃圾車右邊車身，再失控衝前約60米，剷上行人路掃毁巴士站牌，再撞向旁邊匯豐銀行外梯級後再反彈回路中停下。

銀行玻璃門及門外約2米長樓梯被撞毁，跑車車頭嚴重損毁變形，泵把及零件飛脫，安全氣袋彈出，車上31歲姓周男司機及31歲姓林男乘客被困車內，消防趕至救出二人，其中林姓乘客無表面傷但昏迷，與頭部受傷清醒的司機一同由救護員送往伊利沙伯醫院治理，林姓乘客延至昨晨7時13分不治，司機則情况嚴重。63歲姓黃垃圾車司機則沒有受傷，在場協助警方調查。

警方經調查後，以涉嫌危險駕駛引致他人死亡拘捕跑車司機，他現正被扣留調查，西九龍總區交通部特別調查隊正調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，致電36619062與調查人員聯絡。