六旬漢疑殺妻墮樓亡 沒打鬥料趁睡夢行兇 女死者退休公僕 警指夫婦關係恩愛

據指無精神病家暴紀錄

已退休男死者梁俊威，66歲；60歲女死者符秋霞為退休公務員。稅務局回應表示，女死者為該局退休助理稅務主任；稅務局對死者的離世表惋惜，會為其家人提供一切所需協助。

屯門警區助理指揮官（刑事）林慶璋表示，死者二人結婚逾40年，沒有兒女，自2016年起租住上址；據調查二人關係一直良好恩愛，近來沒有發生衝突，事發前鄰居沒有聽到二人有爭執聲，兩人過去沒有家暴或精神病紀錄，現場亦未檢獲遺書，目前男事主行兇動機不明，屯門警區重案組正循死者二人感情關係、生前活動、身體及精神健康，以及財務狀况等方向調查。

女死者喉嚨有10厘米刀傷

昨日凌晨3時40分，一名市民在屯門市廣場第4座屋苑停車場泊車，其間聽到巨響，及後發現一名男子倒臥大廈4樓平台，遂報警求助，救護員到場後證實他當場身亡。

鐵閘大門沒鎖 料戶主刻意

警方之後到男死者位於屯門市廣場第4座一個高層單位調查，發現單位鐵閘關閉但沒有上鎖，大門虛掩，入內時發現女事主在睡房內的雙人牀上仰臥昏迷，牀上有大量血漬，救護員趕至將她送往屯門醫院，延至凌晨5時許不治。

據警方指出，女死者被發現時，頸部喉嚨位置有10厘米長刀傷，眉心有2.5厘米刀傷及口下唇有5厘米刀傷，頭部旁邊有一把長約30厘米染血菜刀，客廳面向男事主墮樓位置的窗花被拆除，單位內擺設整齊，沒有打鬥或有人闖入痕迹，警方相信男事主乘妻子睡夢時以菜刀斬殺她，後畏罪墮樓。

警方在單位內檢獲染血牀單及涉案兇刀。被問單位鐵閘沒上鎖及大門虛掩原因，林慶璋稱相信屬戶主刻意為之，原因有待調查。