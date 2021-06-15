民主黨倡容長者消費券領現金 PayMe納平台

八成市民促加碼至1萬元

民主黨於本月3日至12日，以電話訪問了985名市民，八成受訪者認為消費券應加碼至1萬元，亦有71%受訪者認為消費券應一次過派發，僅7%認為不應一次過派發。按年齡劃分，9%受訪者為60歲以上，當中65%稱沒有使用八達通以外的電子消費平台。

六成長者電子支付只用八達通

民主黨青年政策副發言人、油尖旺區議員曾自鳴表示，不少長者連智能手機也沒有，更別說電子支付，對透過八達通發放消費券，他說長者平時有2元乘車優惠，或不習慣八達通內突然有逾千元，部分長者擔心遺失八達通，反映長者普遍對電子支付欠缺信心，建議當局讓60歲以上的市民可選擇領取現金。

八達通以外最多人用PayMe

政府公布4個協助派發消費券的電子支付平台為支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK。民主黨調查發現，除了八達通外，經常使用支付寶或WeChat Pay的受訪者不足一成，分別為8%及7%，Tap & Go拍住賞則有13%受訪者稱經常使用，而沒被納入消費券計劃的PayMe則有27%經常使用，較另外3間獲選用派發消費券的電子支付平台更高。

民主黨經濟及工商政策發言人陳堡明認為，不少商戶透過PayMe的個人戶口交易，政府應積極考慮將PayMe納入協助發放及使用消費券的平台。他說不少商戶憂慮派發消費券後，電子支付平台會收手續費，建議政府研究降低電子支付手續費的方法，以免小商戶日後因手續費高昂而棄用電子支付平台，或將成本轉嫁消費者。