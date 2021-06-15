六成青年拒當公務員 主因包括不想簽聲明

比率5年增12百分點

青年創研庫於4月22至26日，以問卷訪問527名18至34歲青年。撇除10多名本身是公務員的受訪者，約63%青年稱不想做公務員，當中分別各有約三成稱因工作沉悶、政治壓力大、不想宣誓及簽署聲明，28%稱不想加入現屆政府（原因可選多項）。

另有23%青年有意成為公務員，較5年前調查減少約20個百分點。有意當公僕的青年當中，近六成稱職位申請競爭大，窒礙其加入公務員行列，另分別各約兩成稱擔心受朋輩壓力，以及本港政治環境趨複雜（原因可選多項）。

青協倡設獎學金物色人才

青年創研庫「管治」組別成員潘子鋒建議政府參考海外經驗，開拓公務員隊伍人才物色渠道，例如增設中學生獎學金，得獎者日後須到政府工作一段時間，若當局認為人才特別優秀，可再提拔。他又認為當局應積極考慮准許非政府機構等，推薦人選申請參與政務職系實習計劃，助政府吸納具潛質者。

公務員事務局長聶德權昨日在facebook發文表示，上周就政府內部招聘政務主任舉行兩場簡介會，近700人參加。他說政務主任不單是一份工作，「更多的是一種責任、一個服務香港的使命」，籲公務員藉今次招聘，嘗試在另一崗位服務社群。