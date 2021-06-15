外媒報道始曝光 環團促交代釋疑

【明報專訊】香港鄰近廣東省地區有4座核電廠，其中近年台山核電廠匯報事故次數最多，有7次。現時粵港兩地政府之間設通報機制，確保一旦發生核事故時，港府能及早獲得消息，惟今次事件經外電報道，外界才知悉。綠色和平對事件表示擔憂，惟現階段資訊仍不足以判斷事件性質及實質影響，呼籲各方面以保障公眾安全為本，提高透明度，盡快公開相關信息。身兼香港氣象學會發言人，廣東大亞灣核電站、嶺澳核電站核安全諮詢委員會委員的梁榮武認為，廠方有能力評估事件影響，最理想做法是交代事件及公布相關數據，以釋公眾疑慮。
7次零級事故 頂蓋曾揭安全隱憂
香港與廣東省早於1990年代中期已就大亞灣核電站建立官方應急通報渠道，若核電站發生任何事故，核電站會立即通報廣東省核應急委員會辦公室，核應急辦再按事故級別，在指定時限內通報香港。近年港府與廣東省核應急辦已為省內新建核電站制訂事故通報機制，涵蓋省內所有核電站，當中台山核電站自2019年投產以來，截至今年4月共發生7次「零級」事件，是各電廠中最多（見圖）。
與本港距離130公里的台山核電站，投產前曾被揭發反應堆頂蓋有安全隱憂。
香港核學會主席陸炳林分析，今次事件應與頂蓋無關。他說台山核電站的頂蓋在建造期間雖然符合舊標準，惟後來在更嚴格的新標準下驗出碳含量超標，但不代表不安全，而台山核電廠於2019年才投產，發生問題機率不大。
陸炳林稱，核電站在正常運作下會排放小量帶放射性的氣體如氚、C-14、鹵素等。對於有外電引述法馬通母公司、法國電力公司（EDF）表示，事件與台山核電廠1號回路的惰性氣體（inert gas）增加有關，他指一般情况下，1號回路氣體會被抽出，然後放入儲存缸儲存，待濃度下降才稀釋排放出大氣，所以不應構成環境污染，但若1號回路有放射物質增加，不排除是燃料組件滲漏。
天文台輻射數據未見波動
參考天文台的輻射網絡，數據未見異常波動。梁榮武表示，台山與在香港西面相距逾百公里，加上近日吹南或西南風，即使泄漏輻射，相信對本港影響有限。
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