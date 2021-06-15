外媒報道始曝光 環團促交代釋疑

7次零級事故 頂蓋曾揭安全隱憂

香港與廣東省早於1990年代中期已就大亞灣核電站建立官方應急通報渠道，若核電站發生任何事故，核電站會立即通報廣東省核應急委員會辦公室，核應急辦再按事故級別，在指定時限內通報香港。近年港府與廣東省核應急辦已為省內新建核電站制訂事故通報機制，涵蓋省內所有核電站，當中台山核電站自2019年投產以來，截至今年4月共發生7次「零級」事件，是各電廠中最多（見圖）。

與本港距離130公里的台山核電站，投產前曾被揭發反應堆頂蓋有安全隱憂。

香港核學會主席陸炳林分析，今次事件應與頂蓋無關。他說台山核電站的頂蓋在建造期間雖然符合舊標準，惟後來在更嚴格的新標準下驗出碳含量超標，但不代表不安全，而台山核電廠於2019年才投產，發生問題機率不大。

陸炳林稱，核電站在正常運作下會排放小量帶放射性的氣體如氚、C-14、鹵素等。對於有外電引述法馬通母公司、法國電力公司（EDF）表示，事件與台山核電廠1號回路的惰性氣體（inert gas）增加有關，他指一般情况下，1號回路氣體會被抽出，然後放入儲存缸儲存，待濃度下降才稀釋排放出大氣，所以不應構成環境污染，但若1號回路有放射物質增加，不排除是燃料組件滲漏。

天文台輻射數據未見波動

參考天文台的輻射網絡，數據未見異常波動。梁榮武表示，台山與在香港西面相距逾百公里，加上近日吹南或西南風，即使泄漏輻射，相信對本港影響有限。