CNN：台山核電站泄放射氣體 營運商大股東認疑燃料棒問題 廠方：環境指標正常

【明報專訊】美國有線新聞網絡（CNN）周一（14日）引述所得文件及美國官員消息作獨家報道，法國核電企業「法馬通」（Framatome）本月初去信美國政府，稱其有份營運、距香港130公里的中國台山核電站有「即時輻射威脅」，要求美方提供技術支援以修正問題，並稱中方核監管部門一再為避免關閉該核設施而調升可接受輻射安全水平。台山核電站方面於周日（13日），即報道刊出前，在網上發聲明稱周邊環境指標正常。報道刊出後，法馬通主要股東法國電力公司（EDF）承認台山核電站的惰性氣體積聚，「看來與部分燃料棒問題有關」，但指台山核電站的隋性氣體濃度仍未超出內地標準上限。
美評估未達危機水平
港4月後無收事故通報
CNN報道稱，美方初步評估目前泄漏情况未達至「危機水平」，也不大可能演變成災難，但承認正加緊監控。
港府與廣東省當局有訂立核事故通報機制。保安局昨晚回覆查詢時沒正面回應事件，只稱今年就台山核電站暫接獲兩則通報，分別是2月21日和4月5日發生的運行事件，均屬0級偏差，對機組安全運行、員工健康、周邊公眾和環境沒有影響。天文台的輻射監測結果顯示，香港環境輻射水平在過去一年一直維持正常。
法核電企業月初求助華府
CNN：華提高輻射限值兩倍
CNN報道，法馬通5月底首次知會美國能源部，稱其參與投資、興建及營運的台山核電站有潛在問題。至6月3日，法馬通表示該核電站的核反應堆泄漏「裂變氣體」（fission gases，核分裂產生的放射性氣體），正式向美國能源部提交安全援助申請。法馬通在備忘錄中指出，核電站外輻射劑量限制原與法國安全部門的規定水平一致，但「因為失誤事故續增」，因要避免關閉台山核電站，中國的核監管部門國家核安全局（NNSA）持續提高輻射檢測的可接受限值至原來的兩倍多。備忘錄指出，在5月30日，上述反應堆已達上調後可接受水平的90%。
美國國務院官員說，6月8日國務院即與跨部門合作伙伴和法國政府聯絡。在之後的兩三天，美國政府一再跟法國官員和美國能源部的技術專家接洽討論形勢。美方也接觸過中國政府，接洽情况不詳。
從美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室退休的核子科學家羅費爾（Cheryl Rofer）警告，法馬通提及的「裂變氣體」外泄可能隱藏更嚴重問題，因為那可能是某些容器或燃料元爆裂。
電廠聲明稱2號機剛「大修」
台山核電站項目另一營運單位中國廣核集團（CGN）周日晚（即CNN報道前）發聲明稱，連續監測顯示該核電站及周圍的「環境指標正常」，符合核安全規管及技術規格要求。聲明中亦透露核電站2號機自2019年9月啟用以來，已於6月10日完成首次大修，但沒說明詳情。法國電力公司（EDF）周一承認，台山核電站有發生惰性氣體積聚事件。
CNN報道引述知情人士消息稱，美方官員認為目前泄漏情况未至「危機水平」，未對核電廠工人或中國民眾構成嚴重安全威脅，也不大可能演變成災難，但承認正加緊監控。
法馬通上周五（11日）回應CNN查詢時承認正尋求解決台山核電站的性能問題，但稱「據所得數據，該核電站營運在安全範圍之內。我方人員在與相關專家合作，評估情况和提出解決任何潛存問題的方案」。CNN指出，曾接觸北京、廣東當局及華盛頓的中國使館，未獲直接回應。
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