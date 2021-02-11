CNN：台山核電站泄放射氣體 營運商大股東認疑燃料棒問題 廠方：環境指標正常

美評估未達危機水平

港4月後無收事故通報

CNN報道稱，美方初步評估目前泄漏情况未達至「危機水平」，也不大可能演變成災難，但承認正加緊監控。

港府與廣東省當局有訂立核事故通報機制。保安局昨晚回覆查詢時沒正面回應事件，只稱今年就台山核電站暫接獲兩則通報，分別是2月21日和4月5日發生的運行事件，均屬0級偏差，對機組安全運行、員工健康、周邊公眾和環境沒有影響。天文台的輻射監測結果顯示，香港環境輻射水平在過去一年一直維持正常。

法核電企業月初求助華府

CNN：華提高輻射限值兩倍

CNN報道，法馬通5月底首次知會美國能源部，稱其參與投資、興建及營運的台山核電站有潛在問題。至6月3日，法馬通表示該核電站的核反應堆泄漏「裂變氣體」（fission gases，核分裂產生的放射性氣體），正式向美國能源部提交安全援助申請。法馬通在備忘錄中指出，核電站外輻射劑量限制原與法國安全部門的規定水平一致，但「因為失誤事故續增」，因要避免關閉台山核電站，中國的核監管部門國家核安全局（NNSA）持續提高輻射檢測的可接受限值至原來的兩倍多。備忘錄指出，在5月30日，上述反應堆已達上調後可接受水平的90%。

美國國務院官員說，6月8日國務院即與跨部門合作伙伴和法國政府聯絡。在之後的兩三天，美國政府一再跟法國官員和美國能源部的技術專家接洽討論形勢。美方也接觸過中國政府，接洽情况不詳。

從美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室退休的核子科學家羅費爾（Cheryl Rofer）警告，法馬通提及的「裂變氣體」外泄可能隱藏更嚴重問題，因為那可能是某些容器或燃料元爆裂。

電廠聲明稱2號機剛「大修」

台山核電站項目另一營運單位中國廣核集團（CGN）​周日晚（即CNN報道前）發聲明稱，連續監測顯示該核電站及周圍的「環境指標正常」，符合核安全規管及技術規格要求。聲明中亦透露核電站2號機自2019年9月啟用以來，已於6月10日完成首次大修，但沒說明詳情。法國電力公司（EDF）周一承認，台山核電站有發生惰性氣體積聚事件。

CNN報道引述知情人士消息稱，美方官員認為目前泄漏情况未至「危機水平」，未對核電廠工人或中國民眾構成嚴重安全威脅，也不大可能演變成災難，但承認正加緊監控。

法馬通上周五（11日）回應CNN查詢時承認正尋求解決台山核電站的性能問題，但稱「據所得數據，該核電站營運在安全範圍之內。我方人員在與相關專家合作，評估情况和提出解決任何潛存問題的方案」。CNN指出，曾接觸北京、廣東當局及華盛頓的中國使館，未獲直接回應。

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