【Emily】與譚文豪同日牛一 林卓廷願望：記憶清晰 昂然走下去

劉珈汶憶譚「溫柔教導如父兄」

因「10．1遊行案」入獄嘅社民連吳文遠，之前預早錄製短片送畀阿廷同譚文豪講生日快樂。講開阿廷，佢笑言自己好嬲對方，因為有段時間文遠係香港政界最高嗰個，點知阿廷「出山」參選做議員，「最高地位又畀佢攞番」。文遠呼籲大家去幫襯譚文豪開嘅餐廳「一日三餐」，又話阿廷同譚文豪都仔細老婆嫩，呼籲大家訂閱佢哋嘅Patreon，同埋寫信、寄生日卡畀佢哋。

曾做譚文豪助理嘅黃大仙前區議員劉珈汶就話，譚總以猶如父親、兄長嘅溫柔教佢為人、工作、從政，甚至會兜大圈、花好長時間指出佢嘅錯處，生怕傷害到社會新鮮人嘅弱小心靈。服務社區時，劉諗得最多就係「如果係Jeremy（譚），佢會唔會咁做？」自言時刻以對方為榜樣。