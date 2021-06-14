【Emily】與譚文豪同日牛一 林卓廷願望：記憶清晰 昂然走下去

【明報專訊】民主派初選案仍有36人還押，噚日係林卓廷、譚文豪嘅生日，目前身陷囹圄嘅阿廷，佢嘅facebook專頁上載咗生日願望，話今年希望「繼續做個記憶清晰嘅人，記住惡為大眾所帶來嘅痛苦，繼續守節守志，昂然地走下去」。帖文提到阿廷兩年前嘅生日適逢反修例運動首場暴力鎮壓翌日，「過左（咗）一日佢仲消化緊對血腥嘅怵目驚心」，一年前嘅生日，佢又目睹有人手持標語就被反手綁上索帶；如今佢就身負初選案等9罪，未定罪就還押3個月。
劉珈汶憶譚「溫柔教導如父兄」
因「10．1遊行案」入獄嘅社民連吳文遠，之前預早錄製短片送畀阿廷同譚文豪講生日快樂。講開阿廷，佢笑言自己好嬲對方，因為有段時間文遠係香港政界最高嗰個，點知阿廷「出山」參選做議員，「最高地位又畀佢攞番」。文遠呼籲大家去幫襯譚文豪開嘅餐廳「一日三餐」，又話阿廷同譚文豪都仔細老婆嫩，呼籲大家訂閱佢哋嘅Patreon，同埋寫信、寄生日卡畀佢哋。
曾做譚文豪助理嘅黃大仙前區議員劉珈汶就話，譚總以猶如父親、兄長嘅溫柔教佢為人、工作、從政，甚至會兜大圈、花好長時間指出佢嘅錯處，生怕傷害到社會新鮮人嘅弱小心靈。服務社區時，劉諗得最多就係「如果係Jeremy（譚），佢會唔會咁做？」自言時刻以對方為榜樣。