批工聯挑社會矛盾 望趕走立會政棍

斥提階層鬥爭 「工人身上取好處」

稱不憂鬥左 「邪不能勝正」

訪問當日，立法會討論由工聯會黃國健提出的「全方位增加土地供應」議案，其黨友麥美娟發言時稱政府不能放任地產商囤地。石禮謙受訪時稱，地產商的發展速度受法例限制，批評工聯會「玩概念、玩鬥爭」，「麥美娟那些𡃁妹仔說囤地，誰想囤地？每人都想土地變黃金。她都『懵』的，未做過生意」。

「罵地產商做什麼？夠膽你去罵政府高地價政策。工聯會還提出社會階層鬥爭，這是50年代說的話。」對於會否擔心社會出現「鬥紅鬥左」風氣，石禮謙說「不擔心，邪不能勝正」，又批評工聯會的口號無助社會穩定，「社會發展時，他們可謂從工人身上取好處，但工人沒工作，他們幫助到嗎？」他強調吸引投資者才能創造財富。被問地產商於民生議題上的貢獻，他說地產商只是配合政府經濟政策的機器，並聘請工人，「地產商賺的錢是合法、合情、合理」。

麥美娟早前受訪稱「工聯會哪有能力『鬥地主』？在香港，地產商是一個很龐大的集團」。她強調並非想從地產商手中搶地，而是要開發新的土地資源，分給社會其他人。

（管治系列之六）