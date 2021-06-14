石禮謙：林鄭想偉大 明日大嶼假大空 評歷任特首房策 稱梁振英「玩政治」損經濟城市

明報記者 張彤

公務員不撐梁 覓地成果有限

石禮謙自2000年起擔任地產及建造界議員，是目前議會內最資深議員。他點評各特首的房屋政策，稱梁振英（CY）的最大貢獻是倡議發展綠化地帶，「CY出發點好，去覓地，但沒有概念，因為他只是測量師……但他一有土地就建屋，解決很多初步問題」。可是，石禮謙說梁任內的公務員團隊秉承「不做不錯、少做少錯」作風，對梁信心不足，無意合作，導致施政成果有限，「（梁）最大的問題是civil service（公務員）不支持他……如果讓他多做一屆（特首），已經多造很多土地出來」。

梁振英任內，香港爆發「雨傘運動」，是回歸後首次大型示威。他於2015年《施政報告》點名批評港大學生會刊物《學苑》，稱要警惕「港獨」主張。石禮謙說：「CY玩政治……將政治因素注入經濟城市，令對社會不滿的人藉空隙玩政治，激進的政治由那時開始。」

董最前瞻 曾蔭權起不夠公屋

質疑林鄭能否兌現明日大嶼

至於現任特首林鄭月娥，石禮謙說「呢個女人（有）野心，想去做偉大……梁振英起公屋，林太就要多起居屋」。他說，林太的施政旨在助人買樓，但他認為「（政府）不是幫你去買樓，而是給地方你去住……如果像1997年一樣，市道一跌便很大件事，很多人是不應該買樓，無資格買樓，買樓做什麼？」被問到如何評價「明日大嶼」，他反問：「林鄭要起明日大嶼，她deliver（兌現）到嗎？」批評計劃是「假大空」，揶揄林太「學耶穌……永遠不用（在現世）deliver（兌現）」。

石禮謙認為，首任特首董建華的房屋政策最好，「八萬五」建屋計劃具前瞻性，但遇上1997年亞洲金融風暴，本港經濟遭重創，被迫收回計劃，「當時每年要起8.5萬個單位，今時今日都未能達標」。曾蔭權於2005年接任特首，石禮謙稱，當時經濟衰退的陰霾未散，「負資產」問題依然嚴重，高地價政策保障經濟穩重，「Donald（曾蔭權）最失敗是起不夠公屋」。

誰做特首「無所謂」 無空間玩政治

特首選舉戰鼓聲漸響，石禮謙說誰做特首「都無所謂」，「香港未來要做好經濟，為中國服務，向世界吸引多些投資進去香港、中國……政治已經沒空間去玩」。過去一年，中央先後訂立《港區國安法》、修改香港選舉制度，他表示中央為下任特首清除了政治系數，「政治不到香港決定……這不是『港人治港』，是愛國者、愛港者治港，愛國者的理念就是如此」。

被問對下屆政府的期望，石禮謙表示政府應勇於改革制度，修訂法例加快建屋造地的過程，政策應以民為本，推動香港發展，「今日的政府毋須害怕改動條例，因為這個立法會將配合政府發展的精神」。

（管治系列之六）