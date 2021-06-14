調查：逾半基層長者不考慮打針 社協促提供體檢增誘因

八成基層長者無力管理健康

調查以問卷方式訪問201個61至94歲、居於深水埗區的基層長者，其中三成居於劏房等不適切居所，近半領取綜援，教育程度小學或以下者佔55%。調查採用患者積極度測量問卷，將受訪者分一至四級。調查顯示，高達八成基層長者屬積極度最低的第一級，即無力管理健康，亦沒主動參與健康服務，對病况不知所措。

社協幹事連瑋翹表示，雖然當局推出康健中心、大腸癌篩查等服務，但宣傳不足下各計劃乏人問津，七成受訪者從未使用公營健康服務。調查亦發現逾九成受訪者未有定期身體檢查，主因是欠缺金錢（43%）及缺乏知識（21%）。連又補充，基層長者處於經濟和資訊弱勢，難以接觸社區醫療支援，減低他們預防疾病的積極性。

基層健康保障不足間接令不少基層長者對接種疫苗卻步。調查顯示，57％受訪者不考慮接種新冠疫苗，約三成表示考慮中；但如果有適切健康評估，約五成願意接種。

倡推健康中心消費券

長遠改變重治療輕預防政策

連認為，這反映基層醫療可提升長者疫苗接種率，建議政府透過長者健康中心為他們提供一站式基本身體檢查，並以公私營合作方式資助有需要長者單次諮詢，釋除他們對新冠疫苗的疑慮。

連亦倡議當局應該主動提供誘因鼓勵長者參與基層健康服務，例如以消費券或服務券等方式鼓勵使用健康中心，長遠改變「重治療，輕預防」的政策。

（新冠疫情）