居內地港人稱打針難：名額1分鐘搶光

內地衛健委4月公布，持有居住證的內地港人可以免費在內地接種疫苗。深圳共有8間醫院可供港人打針，但名額有限，有意接種者須透過手機應用程式「鬥快」預約。居於深圳10多年的港人胡先生持有居住證，符合內地免費接種資格，但他表示，花了兩星期時間也搶不到名額。胡先生表示，按他估計每日只有約400個名額，而名額1分鐘就會被搶空。他說，最後在朋友介紹下參加深圳工聯諮詢服務中心的疫苗接種團，於6月10日在港大深圳醫院打深圳康泰疫苗第一針。

港人持居住證可內地打針

工聯會接百宗預約失敗求助

工聯會立法會議員麥美娟促請政府，設立港大深圳醫院疫苗接種專站，讓內地港人有足夠名額打針，又希望政府考慮將香港多出的疫苗供給專站，幫助當地港人。另外，麥美娟表示，現時內地與香港的疫苗接種紀錄不互通，「安心出行」不能儲存在內地的接種紀錄，「粵康碼」亦不能儲存在港的打針紀錄。

她已於本月9日在立法會提出書面質詢，獲政府回應稱正在研究有關建議。麥美娟促政府盡快設立接種紀錄互通機制，為通關做好準備。

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