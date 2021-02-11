安心出行泄400查詢者電郵

資科辦：已指示承辦商調離涉事員工

《蘋果日報》昨報道表示收到市民投訴，近日透過政府熱線1823反映對於「安心出行」的意見，並於5月23日獲資科辦回覆電郵確認收到查詢，但電郵收件欄有427個電郵地址。該名市民表示，事發翌日收到資科辦的致歉電郵，但仍擔心會有更多資料外泄。

資科辦昨回覆傳媒查詢時表示，有關電郵地址是個別人士曾就「安心出行」向政府提出查詢或建議的電郵聯絡資料，並無載有查詢內容及其他個人資料，已即時調查事件，並通知個人資料私隱專員公署，亦已向所有受影響者發電郵致歉，約20名市民跟進查詢事件。

個人資料私隱專員公署昨晚表示，公署已就相關事件接獲投訴，並正按既定程序作出跟進，因應《私隱條例》下的保密規定，不能就個案作出評論。

公署又表示，如資料使用者聘用處理者處理個人資料，須用合約規範防止資料外泄或遺失。

（新冠疫情）