醫局門診病人針前諮詢 最快22日推

本港昨無確診個案，亦是連續6天本地零確診；初步確診少於5宗。醫管局策略及發展總監李夏茵昨在商台節目《政好星期天》表示，發現病人覆診時會查詢可否打針，但部分人覆診期等得較久，未能提前覆診及諮詢醫生意見。為讓市民更早接種疫苗，醫管局將於本月25日起為普通科門診病人，如長者、長期病患者等，提供接種前評估服務，預計最快可於本月22日預約。

稱對日常門診有少許影響

李解釋，服務對象為本身是普通科門診病人的市民，屆時可致電覆診診所預約日期，而普通科門診的醫生較熟悉患者病情，可較客觀及全面評估。

被問到對服務影響，醫管局稱會內部調配診症名額，相信會對普通科門診日常服務有「少少影響」，但暫未能掌握病人的反應；如屆時反應踴躍，醫管局會增加名額。

至於何時才會放寬公立醫院探訪安排，李夏茵說暫並無「硬指標」，要視乎疫情發展，重申若要達至群體免疫，接種率需達七成。

出席同一節目的醫管局大會成員林奮強表示，疫苗是解決疫情的救星，惟社會反應冷淡，形容港人如玩「俄羅斯輪盤」，早晚會出事。

此外，醫管局前主席梁智鴻昨出席活動後說，市民在許可情况下應接種疫苗，即使接種後感染，病情都會較輕微。他認為商界推出疫苗獎勵，會吸引市民接種，但市民應看到打針的好處，為己為人。

（新冠疫情）