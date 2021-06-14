青少年今起可打針 研增過敏測試名額

針後異常將每日監察即時公布

孔繁毅昨在無綫節目《講清講楚》表示，根據第三期臨牀數據，12至15歲青少年接種BioNTech疫苗後整體副作用輕微，大部分是疲倦、發燒、痠痛，副作用較成年人少，他提醒青少年接種後一周勿參加短跑或足球比賽等劇烈運動。

孔又表示，專家委員會將密切監察青少年接種疫苗情况，尤其是心肌炎等異常情况，兒科及心臟科專家每日會監察，亦會即時公布有關個案。

香港醫院藥劑師學會昨發表有關青少年打疫苗的常見問題及解答，稱臨牀研究顯示，12至15歲青少年打BioNTech疫苗後，最常見副作用包括注射部位疼痛、疲倦及頭痛，建議接種者休息一兩日。

學會表示，哮喘及濕疹病情受控的青少年可打疫苗，但提到患有哮喘或多發性硬化症等免疫系統疾病的青少年可能服用生物製劑，相關藥物抑制免疫系統，疫苗產生的免疫反應或會減弱，建議與醫生相討最佳接種時間。

（新冠疫情）