針後亡研改每兩周簡單匯報 現時無關聯不公布 專家會孔繁毅：微調盼增透明度

政府本月初起不再公布與疫苗無潛在關聯死亡個案後，港大​微生物學系講座教授袁國勇曾表示，一定要公布相關個案。孔繁毅昨在無綫節目《講清講楚》解釋，檢視過去3個月死亡個案，認為皆與疫苗接種無關，為免給予市民混亂信息，因此早前改為只公布與疫苗有潛在關聯的死亡個案；孔繁毅表示，上述做法將會「微調」，例如會每一至兩周簡單匯報所有死亡個案，讓市民知道個案是否與疫苗有關聯、死者有否長期病患等。

稱不想市民覺得有隱瞞

被問為何現時考慮微調做法、是否擔心此舉會影響專家公信力時，孔繁毅解釋，考慮到現時擴大疫苗接種至年輕人，而且接種人數增加，亦不想市民「覺得我哋好多嘢唔講」，希望提高透明度。

孔繁毅在節目後表示，公布方式暫未有定案，委員會將再開會討論，例如會否每周簡單匯報14日內死亡個案，不論個案是否與接種疫苗有潛在關連，以釋除市民疑慮。

目前本港科興疫苗接種年齡下限維持在18歲，內地則已批准科興緊急使用年齡擴大至3歲以上。

被問到降低科興疫苗接種年齡一事，孔繁毅表示，明白很多專家希望能增加兒童接種疫苗人數，以盡快達至群體免疫，但專家委員會始終需要相關第三期臨牀數據再作分析，才能決定。他相信科興今年第四季可準備有關數據。

港大生針後4日中風

孔：病人腦部微絲血管先天不正常

另外，早前一名22歲港大醫科學生接種第二劑復必泰（BioNTech）疫苗4日後中風，孔繁毅表示，最近探訪該名學生，稱他有輕微面癱及口齒不清，但目前康復進展良好，行動自如，兩人 亦有交談。孔繁毅表示，腦部磁力共振結果顯示該學生有先天不正常的微絲血管，可能因此導致中風，認為學生中風與接種無關係。

新冠疫苗接種計劃已展開3個多月，政務司長張建宗昨在網誌表示，本港目前穩定的疫情得來不易，形容接種疫苗是香港走出疫情困局的最佳方法，呼籲市民盡早接種新冠疫苗。

明報記者

（新冠疫情）