針後亡研改每兩周簡單匯報 現時無關聯不公布 專家會孔繁毅：微調盼增透明度

【明報專訊】新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會本月初決定不再公布所有接種疫苗後死亡個案，改為只公布與疫苗有潛在關聯個案。事隔約兩周，委員會共同召集人孔繁毅昨表示，由於疫苗接種擴至年輕人，接種人數將增加，委員會計劃微調公布死亡個案做法，將開會商討是否改為每一至兩周簡單匯報所有死亡個案，希望提高透明度及釋除市民疑慮。
政府本月初起不再公布與疫苗無潛在關聯死亡個案後，港大微生物學系講座教授袁國勇曾表示，一定要公布相關個案。孔繁毅昨在無綫節目《講清講楚》解釋，檢視過去3個月死亡個案，認為皆與疫苗接種無關，為免給予市民混亂信息，因此早前改為只公布與疫苗有潛在關聯的死亡個案；孔繁毅表示，上述做法將會「微調」，例如會每一至兩周簡單匯報所有死亡個案，讓市民知道個案是否與疫苗有關聯、死者有否長期病患等。
稱不想市民覺得有隱瞞
被問為何現時考慮微調做法、是否擔心此舉會影響專家公信力時，孔繁毅解釋，考慮到現時擴大疫苗接種至年輕人，而且接種人數增加，亦不想市民「覺得我哋好多嘢唔講」，希望提高透明度。
孔繁毅在節目後表示，公布方式暫未有定案，委員會將再開會討論，例如會否每周簡單匯報14日內死亡個案，不論個案是否與接種疫苗有潛在關連，以釋除市民疑慮。
目前本港科興疫苗接種年齡下限維持在18歲，內地則已批准科興緊急使用年齡擴大至3歲以上。
被問到降低科興疫苗接種年齡一事，孔繁毅表示，明白很多專家希望能增加兒童接種疫苗人數，以盡快達至群體免疫，但專家委員會始終需要相關第三期臨牀數據再作分析，才能決定。他相信科興今年第四季可準備有關數據。
港大生針後4日中風
孔：病人腦部微絲血管先天不正常
另外，早前一名22歲港大醫科學生接種第二劑復必泰（BioNTech）疫苗4日後中風，孔繁毅表示，最近探訪該名學生，稱他有輕微面癱及口齒不清，但目前康復進展良好，行動自如，兩人 亦有交談。孔繁毅表示，腦部磁力共振結果顯示該學生有先天不正常的微絲血管，可能因此導致中風，認為學生中風與接種無關係。
新冠疫苗接種計劃已展開3個多月，政務司長張建宗昨在網誌表示，本港目前穩定的疫情得來不易，形容接種疫苗是香港走出疫情困局的最佳方法，呼籲市民盡早接種新冠疫苗。