地區供求失衡 政黨倡重整巴士專營權

港島巴士需求跌 難扭虧

民主黨主席、南區區議會主席羅健熙認為，港島區人口結構不斷老化，加上逐漸有更多鐵路覆蓋，包括已通車的港島線西延、南港島線（東段）及預計明年通車的東鐵線過海段，港島區的巴士需求只會不斷下降，不利於主要服務港島區的新巴和城巴，期望新巴城巴在現有專營權下能有盈餘，是緣木求魚，憂慮會形成「虧損、削減服務、客量再減少、虧損更多」的惡性循環，猶如90年代的中巴。羅建議政府考慮將部分新發展區撥入港島路線的專營權範圍，增加新巴城巴的盈利空間，此消彼長。

倡設票價穩定基金 另補貼無鐵路覆蓋路線

南區區議員嚴駿豪稱，政府應研究為巴士公司設立票價穩定基金，令巴士公司有盈餘時，能將部分盈餘撥入基金，長遠穩定巴士車費。他又認為，港島區部分未有鐵路覆蓋的路線、學校線或醫院線，政府可考慮提供補貼，確保路線能繼續提供服務。

民主黨又稱，香港交通發展以鐵路為主，巴士理論上較易被邊緣化，政府應檢視巴士專營權制度是否仍適合，建議當局可探討以「公有私營」營辦巴士服務的可行性。