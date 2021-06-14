賢學思政成員保釋 指警播白色恐怖

【明報專訊】賢學思政早前在社交網站稱上周六晚（12日）會在旺角擺設街站，紀念6．12金鐘衝突兩周年，組織召集人王逸戰及發言人黃沅琳上周五涉嫌宣傳或公布未經批准集結及煽惑他人參與非法集結被捕。二人昨凌晨已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。
王逸戰：便衣夾上車 拒解鎖手機即拘捕
王逸戰昨凌晨1時許，獲准以10,000元現金保釋離開大嶼山北分區警署。王逸戰對傳媒表示，被捕當晚被幾名便衣警「夾咗上車」，警員在車上亮出一些武器的圖片，聲稱有人舉報他涉嫌在網上販賣軍火，要求王將手機解鎖，拒絕後隨即被指不合作，繼而被捕。他其後被帶往大嶼山北分區警署進行錄影會面，詢問約100條問題，牽涉設立街站、社交網站言論等，例如要解釋帖文所表達的意思，質疑警方認為擺街站會引起騷亂，所以警方以拘捕支聯會副主席鄒幸彤的相同方式，將其扣留調查。
王逸戰亦指，對保釋文件上參與非法集結的被捕罪名不明所以，透露當日被捕時，剛離家前往探訪一名在囚人士，「只不過喺屋企出來，但無啦啦被指參與非法集結」。
另外，黃沅琳相對較早、以8000元現金擔保外出，扣留期間曾兩次錄影會面。黃沅琳認為二人在6月11日至6月13日被扣留，是反映當局想阻止賢學思政在6．12晚擺設街站，散播「白色恐怖」，但她表示不會退縮或退讓。