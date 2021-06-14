賢學思政成員保釋 指警播白色恐怖

王逸戰：便衣夾上車 拒解鎖手機即拘捕

王逸戰昨凌晨1時許，獲准以10,000元現金保釋離開大嶼山北分區警署。王逸戰對傳媒表示，被捕當晚被幾名便衣警「夾咗上車」，警員在車上亮出一些武器的圖片，聲稱有人舉報他涉嫌在網上販賣軍火，要求王將手機解鎖，拒絕後隨即被指不合作，繼而被捕。他其後被帶往大嶼山北分區警署進行錄影會面，詢問約100條問題，牽涉設立街站、社交網站言論等，例如要解釋帖文所表達的意思，質疑警方認為擺街站會引起騷亂，所以警方以拘捕支聯會副主席鄒幸彤的相同方式，將其扣留調查。

王逸戰亦指，對保釋文件上參與非法集結的被捕罪名不明所以，透露當日被捕時，剛離家前往探訪一名在囚人士，「只不過喺屋企出來，但無啦啦被指參與非法集結」。

另外，黃沅琳相對較早、以8000元現金擔保外出，扣留期間曾兩次錄影會面。黃沅琳認為二人在6月11日至6月13日被扣留，是反映當局想阻止賢學思政在6．12晚擺設街站，散播「白色恐怖」，但她表示不會退縮或退讓。