徐敬直團隊設計 專家：包浩斯風格最具價值

站名字體源自Art Deco 上世紀曾流行

李浩然稱，樓高兩層的石澳巴士總站建築物以鋼筋混凝土構架興建，上層以懸臂式建造，擁有開放式陽台，下層則為乘客候車處。他提到巴士站名的一行凸出的英文石屎字，是現稱Haarlem Deco的復古字體，源自上世紀流行的Art Deco（裝飾藝術風格），主要用於廣告及招牌，至1950年代後期才不再流行。

他續說，該建築物沿樓梯有通風孔，是「包浩斯」建築強調的功能主義設計，陽台則是通透設計，強調空間感，「包浩斯的建築設計理念，重於簡潔、經濟、實用和量產，功能大於一切，謀求給社會大眾最大得益，因而成為建築設計主流，沿用至今」，他更形容此理念與港人文化相似，「不做多餘的事」。翻查資料，擁有拱形頂的旺角舊地標、原麥花臣球場室內場館的設計，亦出自徐敬直手筆，但該館早已拆卸。

樓梯通風孔 典型功能主義設計

李浩然指出，香港最初引入包浩斯建築概念，是在政府建築物和公共房屋設計上，平民房屋例子有1960年代初落成的彩虹邨及建於60至70年代的美孚新邨；公共設施有60年代初建成的香港大會堂，其設計是受德國得紹市的包浩斯校舍建築所影響，還有50年代落成的舊中區政府合署和贊育醫院；商業建築則有50年代的嘉頓中心等。

南區區議員彭卓棋認為，新巴現只使用巴士總站地下休息室，上層包括陽台等空間閒置不用等同浪費，建議部門研究能否加入展覽元素，例如開放上層讓公眾參觀、加設展示牌講解建築物歷史，亦促請當局及時保育活化，使古蹟恢復歷史原貌。他說眼見巴士總站現狀感心痛，「它不能落得如此結局」。石澳原居民陳先生形容村民對巴士總站有濃厚情感，它是石澳標誌建築物，亦為出入村民遮風擋雨，不忍見遭破壞塗鴉，如同廢墟。

（城市保育）