石澳巴士總站破落 揭保育「三不管」 地署短租予新巴齊撇責 古蹟辦稱會「提供技術意見」

屬二級歷史建築 專家指古蹟辦有責

石澳巴士總站建於1955年，屬「包浩斯」風格建築，原是中巴用作巴士總站、看守員宿舍和車庫，其後交還政府，至新巴於1998年接管9號巴士線後獲地政總署批租營運至今，巴士總站於2013年9月獲古物諮詢委員會評為二級歷史建築。港大建築保育副教授李浩然認為該建築物有極高歷史價值，應評為一級歷史建築，又認為古蹟辦應負起保育責任，勿低估其歷史價值（見另稿）。

本報記者早前到場觀察及綜合區議員提供資料，發現建築物候車處牆上有塗鴉，二樓陽台外牆漆油脫落斑駁不堪，附在牆身的站名石屎字「SHEK-O BUS TERMINUS」的「E」字不翼而飛；陽台及室內多處石屎剝落，鋼筋外露，梯間則堆滿廢膠樽和鋁罐，地面滿佈灰塵沙石，房間木門嚴重破爛，牆身電掣生鏽，整幢建築物儼如廢墟。

區議員：靠海「食風」 颱風損害更嚴重

一直跟進石澳巴士總站保育事宜的南區區議員彭卓棋透露，陽台外牆石屎字的「N」字於1月曾斷裂脫落，幸及時發現修補，未釀意外，惜「E」字已不能尋回。他又關注屋頂上兩隻鐵鈎，若遇強風可能會掉落傷及途人，他說石澳是靠海村落，巴士總站位置正是「食風位」，擔心颱風會加劇建築物的損害。

租約列租戶須維修保養 沒規管保育

南區區議會上月初曾討論石澳巴士總站保育事宜，會上披露原來地政總署多年來一直以每3個月續約方式，將總站租予新巴使用；部門代表稱根據租約，租戶須負責維修及保養建築物，但承認沒有條款規管租戶要「保育」建築物。

新巴聲稱只使用總站下層「房仔」讓清潔工放用品及後方一間簡陋的洗手間，表明新巴不一定要用該建築物作巴士站，又指公司去年開始財困，只能做小型維修工程，但亦強調一直有做修葺，但沒有長遠保育計劃，新巴希望由區議會或政府牽頭，以及釐清由誰負責保育工作。古蹟辦則指維修責任在巴士公司，若地署加入保育條款，古蹟辦會在收到維修方案後，從文物保育角度提供技術意見。

地署：新巴正徵詢古蹟辦

新巴：倘政府保育 營運安排配合

彭卓棋接受本報訪問時批評古蹟辦「隔岸觀站」，他早於1月19日去信古蹟辦查詢保育復修事宜，隔天收到該辦回覆稱「來函收悉，我們會盡快回覆」，但至今未再收到回覆；另在區會會議上，各單位同意與他再開會跟進，但古蹟辦卻在5月25日的跟進會議中缺席，當日的討論無結果。

本報分別向相關部門及新巴查詢石澳巴士總站長遠保育活化安排，發展局回覆稱，古蹟辦曾透過地政處建議新巴加設標示牌，向公眾介紹該建築物的文物價值，古蹟辦亦樂意就標示牌內容及設計提供意見。地政總署稱，知悉巴士公司正就該票務處擬議維修工作徵詢古蹟辦意見。新巴則表示，若政府有計劃為巴士總站全面修葺或長遠保育，新巴樂意就該站的營運安排全力配合。

明報記者 彭靜怡

（城市保育）