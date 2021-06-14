市建橡樹街項目預先招標 發展商提早入場縮重建期

市建局行政總監韋志成昨發表網誌表示，橡樹街／埃華街發展項目今年4月已展開招標程序，經過詳細考慮及評審14份標書後，市建局董事會上周四（10日）批出合作發展合約。

招標後清場減閒置期 不影響出價

韋稱，以往市建局完成收購項目內大部分物業的業權後，便會向政府申請收回土地，即使土地復歸政府，項目內一般仍會餘下少量業主和租客未能遷出，故市建局嘗試採用「預先招標」模式，相對過往重建項目「先清場、後招標」工序，招標程序可提早約1年，發展商提早接手項目，以開展詳細設計工作；發展商在項目清場後接手地盤，可按預早批核的圖則立即施工，減少地盤因應圖則待批而閒置的時間，提升效率，縮短發展周期。

橡樹街/埃華街發展項目的地盤面積約1000平方米，重建後可提供約115個住宅單位，該項目的土地去年12月復歸政府，場內少量住宅和商舖料於明年首季前可全部遷出。市建局表示，該項目收到14份標書，發展商對項目出價未有因招標模式轉變而有影響。

未來5年重建花逾600億 遷置2000戶

韋志成表示，市建局今年第2個重建項目為土瓜灣庇利街項目，已於上周五（11日）發出合作發展意向書的邀請。該項目是市建局自2016年開始以「小區發展」模式，首個完成收購和清場並推出發展的項目。他透露，市建局已籌劃未來的市區更新策略，未來5年將開展多個規模龐大的重建項目，部分地盤面積逾2萬平方米，需遷置逾2000個住戶，未來5年預算開支將超過600億港元。為配合歷來最大規模的業務綱領，市建局會研究縮短各項重建進程的措施，冀將重建項目的整個周期縮短三數年。